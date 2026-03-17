佐野海舟に新たな移籍先候補？ マインツの25歳日本代表MFをブレントフォードが視察、地元紙報道

マインツの日本代表MF佐野海舟は、今夏にプレミアリーグへ移籍する可能性があるのだろうか。地元紙『アルゲマイネ・ツァイトゥング』によると、ブレントフォードが同選手の視察を行っているという。

現在25歳の佐野は、2024年夏に鹿島アントラーズから4年契約でマインツに加入。すぐに定位置をつかむと、これまでマインツの公式戦すべてにあたる73試合に出場し、守備的MFとして存在感を発揮している。「同ポジションで世界最高の選手の1人になり得る」と称賛したボー・ヘンリクセン前監督に続き、昨年12月に就任したウルス・フィッシャー新監督も先日、「極めて重要な選手」と高く評価した。

そんな佐野には、他クラブからの関心も絶えない。以前トッテナムやフランクフルトの関心が伝えられていたが、『アルゲマイネ・ツァイトゥング』によれば、ブレントフォードのスカウト陣が同選手を視察しているという。現在プレミアリーグで7位につける同クラブが、近い将来、獲得に動くかどうかについては、「夏に守備的MFの補強を検討するかどうかが大きなポイントとなる。もし補強が行われる場合、佐野の名前はリストの上位に挙がるだろう」と伝えられている。

また、同紙は同僚のダニー・ダ・コスタやニコ・ブンガートSD（スポーツディレクター）の佐野への絶賛コメントも紹介。32歳のDFは「チーム内で冗談半分に彼は断トツで世界最高の選手だと話しているんだ。でもカイシュウが週ごとにピッチで見せるプレーは、本当にいくら褒めても褒め足りない」と語った。ブンガートSDも、「非常に優れた選手と最高級の選手との間でどう評価すべきか、正直わからない」と笑みを浮かべ、その特徴について続けた。

「ヴェーエン・ヴィースバーデンとのDFBポカール初戦から、カイシュウが信じられないほどの才能を持っていることは分かっていた。彼はチームのために献身し、献身的に走り、ボールも巧みに扱い、信じられないほどのダイナミズムとパワーを備えており、私たちに大きな喜びを与えてくれている」

なお、移籍情報サイト『transfermarkt』は、佐野の市場価値は2500万ユーロ（約45億7000万円）に設定。特にイングランド勢が関心を示した場合、マインツはさらに高額の移籍金を求める可能性もあるだろう。