K-1 WORLD MAX 2025〜-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜の放送・配信予定

『K-1 WORLD MAX 2025〜-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜』が、11月15日に行われる。
本記事では『K-1 WORLD MAX 2025〜-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜』の放送配信予定、対戦カードを紹介する。
K-1 WORLD MAX 2025〜-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜｜概要
『K-1 WORLD MAX 2025〜-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜』は、11月15日（土）に国立代々木競技場 第一体育館で開催される。
日程
|日程
|イベント
|11:00
|開場
|11:30
|プレリミナリーファイト開始
|12:00
|第一部開始
|15:00
|開会式・第二部開始
対戦カード
|試合順
|階級・タイトル
|対戦カード
|備考
|プレリミナリー①
|スーパー・フェザー級
|武蔵（デビルジム） vs 水谷 昊代（TEAM TMT）
|3分3R
|プレリミナリー②
|スーパー・ライト級
|川越 亮彦（K-1ジム総本部チームペガサス） vs 石川 優斗（K-1 GYM SAGAMI-ONO KREST）
|3分3R
|プレリミナリー③
|スーパー・ライト級
|浜名 颯斗（K-1ジム大宮チームレオン） vs 倫太朗（VAINQUEUR GYM）
|3分3R
|第1試合
|フェザー級
|永坂 吏羅（K-1 GYM SAGAMI-ONO KREST） vs 松本 海翔（TAD）
|3分3R・延長1R
|第2試合
|フェザー級
|斗麗（WIZARDキックボクシングジム） vs 橋本 雷汰（ALONZA ABLAZE）
|3分3R・延長1R
|第3試合
|スーパー・バンタム級
|池田 幸司（ReBORN経堂） vs 大鹿 統毅（K-1ジム総本部チームペガサス）
|3分3R・延長1R
|第4試合
|スーパー・ウェルター級
|璃久（eiL-08） vs アラッサン・カマラ（Emergence Le Havre）
|3分3R・延長1R
|第5試合
|-70kg トーナメント・リザーブ
|アビラル・ヒマラヤン・チーター（志村道場） vs ジョナサン・アイウル（Allstyles Gym）
|3分3R・延長1R
|第6試合
|-70kg トーナメント 準々決勝(1)
|ストーヤン・コプリヴレンスキー（Mike's Gym／ブルガリア） vs ヘラクレス・ワンコンオーム.WKO（WankhongOhm.WKO／タイ）
|3分3R・延長1R
|第7試合
|-70kg トーナメント 準々決勝(2)
|アルフォセヌー・カマラ（Emergence Le Havre／セネガル） vs ダリル・フェルドンク（Fight Team Ringer／オランダ）
|3分3R・延長1R
|第8試合
|-70kg トーナメント 準々決勝(3)
|オウヤン・フェン（天津阿福ファイトクラブ／中国） vs ジョナス・サルシチャ（TF Team／ブラジル）
|3分3R・延長1R
|第9試合
|-70kg トーナメント 準々決勝(4)
|ゾーラ・アカピャン（Gridin Gym／アルメニア） vs アイメリック・ラジジ（MARSEILLE BOXE PIEDS POINGS／フランス）
|3分3R・延長1R
|第10試合
|-56kg契約
|大久保 琉唯（K-1ジム・ウルフ TEAM ASTER） vs ウー・ユートン（ティエ・インホァGYM／中国）
|3分3R・延長1R
|第11試合
|スーパー・フェザー級
|レオナ・ペタス（THE SPIRIT GYM TEAM TOP ZEROS） vs 横山 朋哉（リーブルロア）
|3分3R・延長1R
|第12試合
|-70kg トーナメント 準決勝(1)
|準々決勝(1) 勝者 vs 準々決勝(2) 勝者
|3分3R・延長1R
|第13試合
|-70kg トーナメント 準決勝(2)
|準々決勝(3) 勝者 vs 準々決勝(4) 勝者
|3分3R・延長1R
|第14試合
|第2代K-1 WORLD GP バンタム級王座決定戦
|石井 一成（ウォーワンチャイプロモーション） vs 黒川 瑛斗（team VASILEUS）
|3分3R・延長1R
|第15試合
|K-1 WORLD GP ヘビー級タイトルマッチ
|ロエル・マナート（Mejiro Gym Amsterdam／オランダ） vs アリエル・マチャド（Hemmers Gym／ブラジル）
|3分3R・延長1R
|第16試合
|第8代K-1 WORLD GP K-1スーパー・ライト級王座決定戦
|朝久 泰央（朝久道場） vs 稲垣 柊（K-1ジム大宮チームレオン）
|3分3R・延長1R
|第17試合
|-70kg トーナメント 決勝戦
|準決勝(1) 勝者 vs 準決勝(2) 勝者
|3分3R・延長1R
K-1 WORLD MAX 2025〜-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜｜放送・配信予定
『K-1 WORLD MAX 2025〜-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜』は、ABEMAで11月15日11時から生中継される。
同イベントは、無料配信の対象となっている。無料視聴可能だが、スポーツや映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるABEMAプレミアムへの登録がおすすめだ。
- 生中継日時：2025年11月15日11:00〜21:00
- 配信サイト：ABEMA
ABEMA視聴方法
『K-1 WORLD MAX 2025〜-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜』は、『ABEMA』でライブ配信される。無料配信の対象となっているが、ABEMAプレミアムではスポーツや映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるので登録がおすすめだ。
ABEMAプレミアム登録手順
- ABEMAプレミアム登録ページへアクセス
- 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択
- 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！
※「ABEMAプレミアム」プランは月額580円(税込)～。
※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。
※2025年11月時点の情報です。最新の情報はABEMA公式サイトをご確認ください。