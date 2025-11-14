このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
K-1 WORLD MAX 2025〜-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜の放送・配信予定

『K-1 WORLD MAX 2025〜-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜』の放送・配信予定、対戦カードを紹介。

『K-1 WORLD MAX 2025〜-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜』はABEMAで中継

『K-1 WORLD MAX 2025〜-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜』はABEMAでライブ配信！

ABEMAプレミアムなら広告なしで視聴可能！見放題作品も多数！

『K-1 WORLD MAX 2025〜-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜』

ABEMAプレミアムなら広告なしで視聴可能

『K-1 WORLD MAX 2025〜-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜』が、11月15日に行われる。

本記事では『K-1 WORLD MAX 2025〜-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜』の放送配信予定、対戦カードを紹介する。

K-1 WORLD MAX 2025〜-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜｜概要

『K-1 WORLD MAX 2025〜-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜』は、11月15日（土）に国立代々木競技場 第一体育館で開催される。

日程

日程イベント
11:00開場
11:30プレリミナリーファイト開始
12:00第一部開始
15:00開会式・第二部開始

対戦カード

試合順階級・タイトル対戦カード備考
プレリミナリー①スーパー・フェザー級武蔵（デビルジム） vs 水谷 昊代（TEAM TMT）3分3R
プレリミナリー②スーパー・ライト級川越 亮彦（K-1ジム総本部チームペガサス） vs 石川 優斗（K-1 GYM SAGAMI-ONO KREST）3分3R
プレリミナリー③スーパー・ライト級浜名 颯斗（K-1ジム大宮チームレオン） vs 倫太朗（VAINQUEUR GYM）3分3R
第1試合フェザー級永坂 吏羅（K-1 GYM SAGAMI-ONO KREST） vs 松本 海翔（TAD）3分3R・延長1R
第2試合フェザー級斗麗（WIZARDキックボクシングジム） vs 橋本 雷汰（ALONZA ABLAZE）3分3R・延長1R
第3試合スーパー・バンタム級池田 幸司（ReBORN経堂） vs 大鹿 統毅（K-1ジム総本部チームペガサス）3分3R・延長1R
第4試合スーパー・ウェルター級璃久（eiL-08） vs アラッサン・カマラ（Emergence Le Havre）3分3R・延長1R
第5試合-70kg トーナメント・リザーブアビラル・ヒマラヤン・チーター（志村道場） vs ジョナサン・アイウル（Allstyles Gym）3分3R・延長1R
第6試合-70kg トーナメント 準々決勝(1)ストーヤン・コプリヴレンスキー（Mike's Gym／ブルガリア） vs ヘラクレス・ワンコンオーム.WKO（WankhongOhm.WKO／タイ）3分3R・延長1R
第7試合-70kg トーナメント 準々決勝(2)アルフォセヌー・カマラ（Emergence Le Havre／セネガル） vs ダリル・フェルドンク（Fight Team Ringer／オランダ）3分3R・延長1R
第8試合-70kg トーナメント 準々決勝(3)オウヤン・フェン（天津阿福ファイトクラブ／中国） vs ジョナス・サルシチャ（TF Team／ブラジル）3分3R・延長1R
第9試合-70kg トーナメント 準々決勝(4)ゾーラ・アカピャン（Gridin Gym／アルメニア） vs アイメリック・ラジジ（MARSEILLE BOXE PIEDS POINGS／フランス）3分3R・延長1R
第10試合-56kg契約大久保 琉唯（K-1ジム・ウルフ TEAM ASTER） vs ウー・ユートン（ティエ・インホァGYM／中国）3分3R・延長1R
第11試合スーパー・フェザー級レオナ・ペタス（THE SPIRIT GYM TEAM TOP ZEROS） vs 横山 朋哉（リーブルロア）3分3R・延長1R
第12試合-70kg トーナメント 準決勝(1)準々決勝(1) 勝者 vs 準々決勝(2) 勝者3分3R・延長1R
第13試合-70kg トーナメント 準決勝(2)準々決勝(3) 勝者 vs 準々決勝(4) 勝者3分3R・延長1R
第14試合第2代K-1 WORLD GP バンタム級王座決定戦石井 一成（ウォーワンチャイプロモーション） vs 黒川 瑛斗（team VASILEUS）3分3R・延長1R
第15試合K-1 WORLD GP ヘビー級タイトルマッチロエル・マナート（Mejiro Gym Amsterdam／オランダ） vs アリエル・マチャド（Hemmers Gym／ブラジル）3分3R・延長1R
第16試合第8代K-1 WORLD GP K-1スーパー・ライト級王座決定戦朝久 泰央（朝久道場） vs 稲垣 柊（K-1ジム大宮チームレオン）3分3R・延長1R
第17試合-70kg トーナメント 決勝戦準決勝(1) 勝者 vs 準決勝(2) 勝者3分3R・延長1R

K-1 WORLD MAX 2025〜-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜｜放送・配信予定

『K-1 WORLD MAX 2025〜-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜』は、ABEMAで11月15日11時から生中継される。

同イベントは、無料配信の対象となっている。無料視聴可能だが、スポーツや映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるABEMAプレミアムへの登録がおすすめだ。

  • 生中継日時：2025年11月15日11:00〜21:00
  • 配信サイト：ABEMA

ABEMA視聴方法

『K-1 WORLD MAX 2025〜-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜』は、『ABEMA』でライブ配信される。無料配信の対象となっているが、ABEMAプレミアムではスポーツや映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるので登録がおすすめだ。

ABEMAプレミアム登録手順

abema premium

  1. ABEMAプレミアム登録ページへアクセス
  2. 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択
  3. 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！

※「ABEMAプレミアム」プランは月額580円(税込)～。
※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。

※2025年11月時点の情報です。最新の情報はABEMA公式サイトをご確認ください。

『K-1 WORLD MAX 2025〜-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜』をABEMAで無料配信！見放題作品多数のプレミアム登録がおすすめ今すぐ視聴

