2026-27シーズンの開幕に向け、各地でプレシーズンマッチが開催中。8月5日には、イングランド・プレミアリーグのマンチェスター・シティが、韓国Kリーグ選抜(オールスター)チームと対戦する。

本記事では、Kリーグ選抜チームvsマンチェスター・シティのテレビ放送・ネット配信・視聴方法を紹介する。

Kリーグ選抜vsマンチェスター・シティ｜テレビ放送・ネット配信

Kリーグ選抜vsマンチェスター・シティは8月5日(水)、韓国・ソウルで開催される。

試合の模様は『U-NEXT』でライブ配信。日本国内でのテレビ中継は予定されていない。

日程 対戦カード 会場 テレビ放送 ネット配信 8月5日(水)20:00開始 Kリーグ選抜vsマンチェスター・シティ ソウルワールドカップスタジアム(韓国・ソウル) なし U-NEXT

サッカープレシーズンマッチのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。