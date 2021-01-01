ユヴェントスvsポルト｜スタメン発表｜チャンピオンズリーグ・ラウンド16第2戦
UEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント・ラウンド16第2戦、ユヴェントスvsポルトのスターティングメンバーが発表された。
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目次
ユヴェントス｜先発メンバー
L'undici scelto da Mister @Pirlo_official 📝⭐️#JuveFCP #JuveUCL pic.twitter.com/lRvIElctUF— JuventusFC (@juventusfc) March 9, 2021
ポルト｜先発メンバー
⚽𝕆 ℕ𝕆𝕊𝕊𝕆 𝟙𝟙 𝕀ℕ𝕀ℂ𝕀𝔸𝕃⚽#FCPorto #JUVEFCP #UCL pic.twitter.com/p4xqMputTZ— FC Porto (@FCPorto) March 9, 2021
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ユヴェントスvsポルト｜試合日程
チャンピオンズリーグ・ラウンド16第2戦、ユヴェントスvsポルトは、日本時間2021年3月10日（水）5:00にユヴェントスのホーム、ユヴェントス・スタジアムで開催される。
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