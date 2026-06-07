【6月7日】全米女子オープンゴルフ最終日の日本人開始時間は？地上波テレビ放送予定・視聴方法

女子ゴルフ最高峰のメジャー大会『全米女子オープンゴルフ選手権2026』は、現地時間6月7日(日)に最終日を迎える。

本記事では、全米女子オープンゴルフ2026第4日の日本人選手の開始時間・地上波テレビ放送予定について紹介する。

【6月7日】全米女子オープンゴルフ最終日の日本人開始時間は？

全米女子オープンゴルフ2026最終ラウンドは、日本時間6月7日(日)夜から6月8日(月)早朝にかけて実施される。第3ラウンド終了時点で12名の日本人選手が決勝ラウンドへ進出しており、畑岡奈紗をはじめ複数の選手が上位争いに加わっている。

日本勢トップの5位タイにつける畑岡奈紗は、日本時間4時15分にスタート予定。首位と2打差で最終日を迎えており、悲願のメジャー初制覇を目指す。また、山下美夢有、渋野日向子、神谷そら、桑木志帆らも上位で最終ラウンドに挑む。

全米女子オープンゴルフ2026最終日の日本人選手スタート時間は以下の通り。

開始時間(日本時間) 選手名 23:05 西郷真央 23:45 吉田優利 0:00 小祝さくら 0:50 岩井明愛 1:15 竹田麗央 1:35 古江彩佳 2:05 佐久間朱莉 2:40 渋野日向子 2:50 神谷そら 3:10 山下美夢有 3:10 桑木志帆 4:15 畑岡奈紗

※開始時間は日本時間。

※天候や競技進行状況により変更となる場合がございます。

全米女子オープンゴルフ2026の大会日程

女子ゴルフの最高峰メジャー大会『全米女子オープンゴルフ選手権2026』は、現地時間6月4日(木)から6月7日(日)までの4日間にわたって開催される。世界ランキング上位選手や各ツアーを代表するトッププレーヤーが集結し、女子ゴルフ界最高のタイトル獲得を目指して戦う。

今大会の開催コースはアメリカ・カリフォルニア州のリビエラ・カントリークラブ。名門コースとして知られ、2028年ロサンゼルス五輪のゴルフ競技会場にも選ばれている。全米女子オープンの開催は今回が初めてとなる。

日本からも多数の選手が出場しており、メジャータイトル争いに挑戦。なお、日本とアメリカ西海岸には時差があるため、日本国内では夜間から翌朝にかけての観戦が中心となる。

全米女子オープンゴルフ2026の日程は以下の通り。

第1ラウンド：6月4日(木)夜～6月5日(金)午前

第2ラウンド：6月5日(金)夜～6月6日(土)午前

第3ラウンド：6月6日(土)深夜～6月7日(日)午前

最終ラウンド：6月7日(日)夜～6月8日(月)午前

【6月7日】全米女子オープンゴルフ最終日の地上波テレビ放送予定は？

U-NEXT

全米女子オープンゴルフ2026最終日(第4ラウンド)の地上波テレビ放送は予定されていない。日本国内では、動画配信サービス『U-NEXT』とCS放送『ゴルフネットワーク』が大会の模様を中継する。

『U-NEXT』では大会全ラウンドをライブ配信。最終日も優勝争いを含めた注目組のプレーを視聴できるほか、複数映像を切り替えながら観戦できるマルチチャンネル配信が実施される予定となっている。

また、「ワールドゴルフパック」加入者向けには日本人選手にフォーカスした専用フィードも用意。日本勢の順位争いや優勝戦線を中心に追いかけたい場合はこちらもチェックしておきたい。

テレビで観戦したい場合は、CS放送の『ゴルフネットワーク』が最終ラウンドを生中継する。なお、BS放送や地上波での中継予定はないため注意が必要だ。

※最終ラウンドは日本時間6月7日(日)夜～6月8日(月)午前に実施予定。

※放送・配信スケジュールは変更となる場合があります。

全米女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

全米女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

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「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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