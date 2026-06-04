女子ゴルフ最高峰のメジャー大会『全米女子オープンゴルフ選手権2026』が、現地時間6月4日(木)に開幕する。世界トッププレーヤーが集結する中、日本からも多くの選手が出場し、メジャータイトル獲得を目指して戦いに挑む。

本記事では、全米女子オープンゴルフ2026第1日の日本人選手の開始時間や組み合わせ、地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

全米女子オープンゴルフ2026のスケジュール

世界最高峰の女子ゴルフトーナメント『全米女子オープンゴルフ選手権2026』が、現地時間6月4日(木)から6月7日(日)にかけて開催される。メジャー大会ならではの厳しいセッティングの中、世界ランキング上位選手や各国の実力者たちが栄冠を懸けて争う。

2026年大会の舞台となるのは、アメリカ・カリフォルニア州のリビエラ・カントリークラブ。同コースで全米女子オープンが開催されるのは初めてで、2028年ロサンゼルス五輪のゴルフ会場としても使用予定の注目コースだ。

なお、日本時間では各ラウンドとも深夜から早朝にかけて行われる予定となっている。日本勢の活躍をリアルタイムで見届けたい場合は、事前にスケジュールを確認しておきたい。

全米女子オープンゴルフ2026の日程は以下の通り。

ラウンド 日程(日本時間) 第1ラウンド 6月4日(木)夜～6月5日(金)午前 第2ラウンド 6月5日(金)夜～6月6日(土)午前 第3ラウンド 6月6日(土)深夜～6月7日(日)午前 最終ラウンド 6月7日(日)夜～6月8日(月)午前

全米女子オープンゴルフ2026第1日の日本人選手の開始時間・組み合わせは？

『全米女子オープンゴルフ選手権2026』には23名の日本人選手が出場する。第1ラウンドは日本時間6月4日(木)夜から5日(金)朝にかけて行われ、小祝さくら、山下美夢有を皮切りに日本勢が順次ティオフを迎える。

メジャー覇者の笹生優花や渋野日向子、今季好調を維持する西郷真央、竹田麗央、古江彩佳ら実力者も出場。世界トップ選手との注目組も多く、日本勢のスタート時間や組み合わせに注目が集まる。

全米女子オープンゴルフ2026第1ラウンドの日本人選手の開始時間・組み合わせは以下の通り。

開始時間(日本時間) 日本人選手 組み合わせ 23:07(1番) 小祝さくら シャネッティ・ワナセン、ファン・ユミン 23:07(10番) 山下美夢有 マヤ・スターク、メーガ・ガネ 23:18(1番) 高橋彩華 リンディ・ダンカン、ユ・ヒョンジョ 23:18(10番) 畑岡奈紗 ミンジー・リー、ロティ・ウォード 23:29(1番) 後藤未有 カルラ・ベルナット・エスクデル、マリア・マリン 00:02(10番) 古江彩佳 コ・ジンヨン、グレース・キム 00:13(10番) 佐久間朱莉 ミランダ・ワン、エスター・ヘンゼライト 00:35(10番) 吉田優利 ナタリア・グゼア、ポーラ・フランシスコ 00:46(10番) 桑木志帆 イ・ダヨン、ネリー・オン 04:30(1番) 河本結 キム・アリム、メーガン・カン 04:52(1番) 岩井明愛 カルロタ・シガンダ、ジェニファー・カップチョ 04:52(10番) 笹生優花 キアラ・ロメロ、イ・ジョンウン6 05:14(1番) 西郷真央 ローレン・コフリン、リディア・コー 05:14(10番) 荒木優奈 ジェニー・ベー、パジャレー・アナナルカルン 05:25(1番) 竹田麗央 ブルック・ヘンダーソン、セリーヌ・ブティエ 05:25(10番) 鈴木愛 イム・ジンヒ、カサンドラ・アレクサンダー 05:36(1番) 渋野日向子 ツェン・ヤニ、ミッシェル・ウィ・ウェスト 05:36(10番) 菅楓華 ミミ・ローズ、イ・ソミ 05:47(1番) 岩井千怜 オーストン・キム、チェ・ヘジン 05:47(10番) 勝みなみ チェン・ペイユン、アンナ・フアン 05:58(1番) 神谷そら L.キム、ジュンミン・ホン 06:20(10番) 尾関彩美悠 ジャラビー・ブンチャン、ケイトリン・コン 06:31(10番) 早川夏未 アディ・ドブソン、ソフィア・リベラ

全米女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法は？

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全米女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

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「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。