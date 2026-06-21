【6月21日】全米オープンゴルフ2026最終日｜日本人選手の開始時間・組み合わせ・テレビ放送/ネット配信予定まとめ

男子ゴルフの海外メジャー第3戦『全米オープンゴルフ選手権2026』が、日本時間6月21日(日)に最終日を迎える。
本記事では、全米オープンゴルフ最終日における日本人選手のスタート時間、中継予定について紹介する。
全米オープンゴルフ2026最終日の日本人選手のスタート時間・組み合わせ
全米オープンゴルフ2026の最終ラウンドには、松山英樹と久常涼の日本勢2選手が出場する。
松山は日本時間6月21日(日)21時18分に10番ホールからスタートし、ニール・シプリーと同組でプレーする。久常は日付が変わった6月22日(月)0時57分に10番ホールからティーオフ。ゲーリー・ウッドランドとの組み合わせとなっている。
日本人選手のスタート時間と組み合わせは以下の通り。
|選手
|スタート時間
|スタートホール
|同組選手
|松山英樹
|6月21日(日)21:18
|10番ホール
|ニール・シプリー
|久常涼
|6月22日(月)0:57
|10番ホール
|ゲーリー・ウッドランド
全米オープンゴルフ2026最終日の地上波テレビ放送・ネット配信予定
『第126回全米オープンゴルフ選手権』の最終ラウンドは、日本時間6月21日(日)夜から翌22日(月)朝にかけて行われる。
最終日は地上波およびBSでのテレビ放送が予定されていない。テレビで観戦する場合は、CS放送の「ゴルフネットワーク」が6月21日(日)23時から翌22日(月)8時まで中継する。
インターネットでは『U-NEXT』が最終ラウンドを独占ライブ配信。日本時間6月21日(日)22時50分から配信が始まり、スマートフォンやパソコン、対応テレビなどから視聴できる。
また、U-NEXTでは日本人選手を中心に追う「日本勢密着マークLIVE」も配信予定。松山英樹や久常涼のプレーを重点的に観戦したい場合はこちらも確認しておきたい。
|放送・配信サービス
|形態
|放送・配信時間
|U-NEXT
|独占ライブ配信
|6月21日(日)22:50～
|ゴルフネットワーク
|CSテレビ中継
|6月21日(日)23:00～翌22日(月)8:00
|地上波・BS
|放送予定なし
|－
全米オープンゴルフ2026決勝ラウンドの日本人出場選手・順位は？
全米オープンゴルフ2026では、久常涼と松山英樹の日本勢2選手が予選を通過し、決勝ラウンドに進出した。
第3ラウンド終了時点で、久常は通算3オーバーの213ストロークで17位。第3日は3オーバーの73で回り、上位進出を狙える位置で最終ラウンドを迎える。
松山は第3日に7オーバーの77とスコアを落とし、通算11オーバーの221ストロークで65位。最終日は順位を上げて大会を締めくくりたいところだ。
|順位
|選手
|通算
|第1日
|第2日
|第3日
|合計
|17位
|久常涼
|+3
|71
|69
|73
|213
|65位
|松山英樹
|+11
|71
|73
|77
|221
全米オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
全米オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。
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『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
|PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|全米プロゴルフ選手権
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
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|〇
|×
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|〇
|×
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