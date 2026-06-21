【6月21日】全米オープンゴルフ2026最終日｜日本人選手の開始時間・組み合わせ・テレビ放送/ネット配信予定まとめ

男子ゴルフの海外メジャー第3戦『全米オープンゴルフ選手権2026』が、日本時間6月21日(日)に最終日を迎える。

本記事では、全米オープンゴルフ最終日における日本人選手のスタート時間、中継予定について紹介する。

全米オープンゴルフ2026最終日の日本人選手のスタート時間・組み合わせ

全米オープンゴルフ2026の最終ラウンドには、松山英樹と久常涼の日本勢2選手が出場する。

松山は日本時間6月21日(日)21時18分に10番ホールからスタートし、ニール・シプリーと同組でプレーする。久常は日付が変わった6月22日(月)0時57分に10番ホールからティーオフ。ゲーリー・ウッドランドとの組み合わせとなっている。

日本人選手のスタート時間と組み合わせは以下の通り。

選手 スタート時間 スタートホール 同組選手 松山英樹 6月21日(日)21:18 10番ホール ニール・シプリー 久常涼 6月22日(月)0:57 10番ホール ゲーリー・ウッドランド

全米オープンゴルフ2026最終日の地上波テレビ放送・ネット配信予定

『第126回全米オープンゴルフ選手権』の最終ラウンドは、日本時間6月21日(日)夜から翌22日(月)朝にかけて行われる。

最終日は地上波およびBSでのテレビ放送が予定されていない。テレビで観戦する場合は、CS放送の「ゴルフネットワーク」が6月21日(日)23時から翌22日(月)8時まで中継する。

インターネットでは『U-NEXT』が最終ラウンドを独占ライブ配信。日本時間6月21日(日)22時50分から配信が始まり、スマートフォンやパソコン、対応テレビなどから視聴できる。

また、U-NEXTでは日本人選手を中心に追う「日本勢密着マークLIVE」も配信予定。松山英樹や久常涼のプレーを重点的に観戦したい場合はこちらも確認しておきたい。

放送・配信サービス 形態 放送・配信時間 U-NEXT 独占ライブ配信 6月21日(日)22:50～ ゴルフネットワーク CSテレビ中継 6月21日(日)23:00～翌22日(月)8:00 地上波・BS 放送予定なし －

全米オープンゴルフ2026決勝ラウンドの日本人出場選手・順位は？

全米オープンゴルフ2026では、久常涼と松山英樹の日本勢2選手が予選を通過し、決勝ラウンドに進出した。

第3ラウンド終了時点で、久常は通算3オーバーの213ストロークで17位。第3日は3オーバーの73で回り、上位進出を狙える位置で最終ラウンドを迎える。

松山は第3日に7オーバーの77とスコアを落とし、通算11オーバーの221ストロークで65位。最終日は順位を上げて大会を締めくくりたいところだ。

順位 選手 通算 第1日 第2日 第3日 合計 17位 久常涼 +3 71 69 73 213 65位 松山英樹 +11 71 73 77 221

全米オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

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全米オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。

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「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

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