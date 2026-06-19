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【UFC】堀口恭司vsマネル・ケイプはU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験
Aoi Fujimiya

堀口恭司vsマネル・ケイプのテレビ放送・ネット配信予定・視聴方法まとめ

【UFC】堀口恭司vsマネル・ケイプのテレビ放送・ネット配信予定は？地上波中継の有無を紹介。

【6/21(日)】堀口恭司出場予定！
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U-NEXT

UFCファイトナイト・ラスベガス119はU-NEXTがライブ配信！

堀口恭司が出場予定！

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

UFCフライ級の注目カード、堀口恭司vsマネル・ケイプが6月に行われる。

【UFC】堀口恭司vsマネル・ケイプはU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験今すぐ視聴

本記事では、堀口恭司vsマネル・ケイプのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

堀口恭司vsマネル・ケイプの日程は？

堀口恭司vsマネル・ケイプは、日本時間で6月21日(日)に開催される「UFCファイトナイト・ラスベガス119」で行われる。

日本時間の6月21日(日)6:00頃からU-NEXTで配信が始まり、プレリムは7:00頃、メインカードは10:00頃にスタートする見込みだ。

堀口vsケイプは5分5ラウンドのメインイベントとして組まれている。

項目日時・内容
大会UFCファイトナイト・ラスベガス119
対戦カード堀口恭司 vs マネル・ケイプ
開催日(日本時間)2026年6月21日(日)
配信開始(U-NEXT)日本時間6:00頃
試合形式フライ級・5分5ラウンド

堀口恭司vsマネル・ケイプのテレビ放送・ネット配信予定は？

日本時間2026年6月21日(日)に開催される「UFCファイトナイト・ラスベガス119」の堀口恭司vsマネル・ケイプは、U-NEXTとUFC Fight Passでライブ配信される予定だ。

日本国内では地上波テレビ、BS、CSでの中継予定はなく、試合をリアルタイムで視聴するにはインターネット配信サービスを利用する必要がある。

U-NEXTでは、日本語の実況・解説付きで大会をライブ配信予定。見放題プラン(31日間無料トライアルあり)に登録していれば、追加料金無しで視聴可能だ。

UFC公式の動画配信サービス「UFC Fight Pass」でもライブ視聴が可能。UFCの大会に加えて過去の試合映像も楽しめるため、国内外の格闘技を継続的に視聴したい人に適している。

放送・配信サービス中継予定主な特徴
U-NEXTライブ配信予定日本語実況・解説付き
31日間無料トライアルあり
UFC Fight Passライブ配信予定UFC公式サービス
過去試合のアーカイブも視聴可能
地上波テレビ放送予定なし
BS放送放送予定なし
CS放送放送予定なし

 【UFC】堀口恭司vsマネル・ケイプはU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験今すぐ視聴

【堀口恭司出場予定】UFCファイトナイト・ラスベガス119｜おすすめ視聴方法まとめ

前述の通り、堀口恭司の出場するUFCファイトナイト・ラスベガス119は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】UFCライブ視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. UFCファイトナイト・ラスベガス119を視聴するだけ

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※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。