堀口恭司vsマネル・ケイプのテレビ放送・ネット配信予定・視聴方法まとめ

UFCフライ級の注目カード、堀口恭司vsマネル・ケイプが6月に行われる。
本記事では、堀口恭司vsマネル・ケイプのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
堀口恭司vsマネル・ケイプの日程は？
堀口恭司vsマネル・ケイプは、日本時間で6月21日(日)に開催される「UFCファイトナイト・ラスベガス119」で行われる。
日本時間の6月21日(日)6:00頃からU-NEXTで配信が始まり、プレリムは7:00頃、メインカードは10:00頃にスタートする見込みだ。
堀口vsケイプは5分5ラウンドのメインイベントとして組まれている。
|項目
|日時・内容
|大会
|UFCファイトナイト・ラスベガス119
|対戦カード
|堀口恭司 vs マネル・ケイプ
|開催日(日本時間)
|2026年6月21日(日)
|配信開始(U-NEXT)
|日本時間6:00頃
|試合形式
|フライ級・5分5ラウンド
堀口恭司vsマネル・ケイプのテレビ放送・ネット配信予定は？
日本時間2026年6月21日(日)に開催される「UFCファイトナイト・ラスベガス119」の堀口恭司vsマネル・ケイプは、U-NEXTとUFC Fight Passでライブ配信される予定だ。
日本国内では地上波テレビ、BS、CSでの中継予定はなく、試合をリアルタイムで視聴するにはインターネット配信サービスを利用する必要がある。
U-NEXTでは、日本語の実況・解説付きで大会をライブ配信予定。見放題プラン(31日間無料トライアルあり)に登録していれば、追加料金無しで視聴可能だ。
UFC公式の動画配信サービス「UFC Fight Pass」でもライブ視聴が可能。UFCの大会に加えて過去の試合映像も楽しめるため、国内外の格闘技を継続的に視聴したい人に適している。
|放送・配信サービス
|中継予定
|主な特徴
|U-NEXT
|ライブ配信予定
|日本語実況・解説付き
31日間無料トライアルあり
|UFC Fight Pass
|ライブ配信予定
|UFC公式サービス
過去試合のアーカイブも視聴可能
|地上波テレビ
|放送予定なし
|－
|BS放送
|放送予定なし
|－
|CS放送
|放送予定なし
|－
【堀口恭司出場予定】UFCファイトナイト・ラスベガス119｜おすすめ視聴方法まとめ
前述の通り、堀口恭司の出場するUFCファイトナイト・ラスベガス119は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。
『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】UFCライブ視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- UFCファイトナイト・ラスベガス119を視聴するだけ
※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。