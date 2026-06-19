堀口恭司vsマネル・ケイプのテレビ放送・ネット配信予定・視聴方法まとめ

UFCフライ級の注目カード、堀口恭司vsマネル・ケイプが6月に行われる。

本記事では、堀口恭司vsマネル・ケイプのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

堀口恭司vsマネル・ケイプの日程は？

堀口恭司vsマネル・ケイプは、日本時間で6月21日(日)に開催される「UFCファイトナイト・ラスベガス119」で行われる。

日本時間の6月21日(日)6:00頃からU-NEXTで配信が始まり、プレリムは7:00頃、メインカードは10:00頃にスタートする見込みだ。

堀口vsケイプは5分5ラウンドのメインイベントとして組まれている。

項目 日時・内容 大会 UFCファイトナイト・ラスベガス119 対戦カード 堀口恭司 vs マネル・ケイプ 開催日(日本時間) 2026年6月21日(日) 配信開始(U-NEXT) 日本時間6:00頃 試合形式 フライ級・5分5ラウンド

堀口恭司vsマネル・ケイプのテレビ放送・ネット配信予定は？

日本時間2026年6月21日(日)に開催される「UFCファイトナイト・ラスベガス119」の堀口恭司vsマネル・ケイプは、U-NEXTとUFC Fight Passでライブ配信される予定だ。

日本国内では地上波テレビ、BS、CSでの中継予定はなく、試合をリアルタイムで視聴するにはインターネット配信サービスを利用する必要がある。

U-NEXTでは、日本語の実況・解説付きで大会をライブ配信予定。見放題プラン(31日間無料トライアルあり)に登録していれば、追加料金無しで視聴可能だ。

UFC公式の動画配信サービス「UFC Fight Pass」でもライブ視聴が可能。UFCの大会に加えて過去の試合映像も楽しめるため、国内外の格闘技を継続的に視聴したい人に適している。

放送・配信サービス 中継予定 主な特徴 U-NEXT ライブ配信予定 日本語実況・解説付き

31日間無料トライアルあり UFC Fight Pass ライブ配信予定 UFC公式サービス

過去試合のアーカイブも視聴可能 地上波テレビ 放送予定なし － BS放送 放送予定なし － CS放送 放送予定なし －

【堀口恭司出場予定】UFCファイトナイト・ラスベガス119｜おすすめ視聴方法まとめ

前述の通り、堀口恭司の出場するUFCファイトナイト・ラスベガス119は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。