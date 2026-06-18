【2026年6月】堀口恭司のUFC次戦はいつ？日程・対戦相手・中継予定

元RIZIN・Bellator王者の堀口恭司が、UFCの舞台で再び注目の一戦に臨む。

本記事では、堀口恭司のUFC次戦の日程・対戦相手・中継予定を紹介する。

堀口恭司のUFC次戦はいつ？日程を紹介

堀口恭司のUFC次戦は、現地時間2026年6月20日(土)、日本時間では6月21日(日)にアメリカ・ラスベガスで開催される「UFC Fight Night」で行われる。

対戦相手はUFCフライ級2位のマネル・ケイプ。試合はネバダ州ラスベガスのMeta APEX(UFC APEX)を舞台に、フライ級5分5ラウンドのメインイベントとして実施される予定だ。

日本時間ではプレリムが6月21日(日)7:00頃、メインカードが10:00頃に開始する見込み。堀口vsケイプは大会の進行状況によって前後するものの、12:00から13:00頃の開始が予想される。

両者の対戦は、2017年大晦日に行われたRIZINバンタム級トーナメント準決勝以来、約8年半ぶり。前回は堀口が3ラウンドに肩固めで一本勝ちを収めており、今回が注目の再戦となる。

現在フライ級4位の堀口と同2位のケイプによる上位対決だけに、注目が集まる。

項目 内容 大会 UFC Fight Night 対戦カード 堀口恭司vsマネル・ケイプ 開催日 日本時間：2026年6月21日(日) 階級 フライ級・5分5ラウンド 会場 Meta APEX(UFC APEX) 開催地 アメリカ・ネバダ州ラスベガス

堀口恭司のUFC次戦対戦相手のマネル・ケイプとは？

堀口恭司のUFC次戦で対戦するマネル・ケイプは、アンゴラ出身でポルトガル国籍を持つ総合格闘家だ。元RIZINバンタム級王者で、現在はUFCフライ級ランキング2位につけるトップコンテンダーとして活躍している。

ケイプは2017年にRIZINへ初参戦し、山本アーセンをわずか71秒でTKO。同年大晦日のバンタム級トーナメント準決勝では堀口と対戦したが、3ラウンドに肩固めで一本負けを喫した。

その後、2019年大晦日に朝倉海を2ラウンドTKOで下し、第2代RIZINバンタム級王者に輝いた。2020年には王座を返上してUFCへ移籍し、現在はフライ級のトップ戦線でタイトル挑戦を狙っている。

ファイトスタイルは、スピードと精度に優れたボクシングを軸に、ムエタイの打撃や多彩なキックを組み合わせる攻撃的なもの。ブラジリアン柔術黒帯の寝技技術も持ち、派手な技と高いファイトIQを兼ね備えている。

強気なトラッシュトークでも知られ、RIZIN時代には「ナンダヨ」のフレーズでも人気を集めた。約8年半ぶりとなる堀口との再戦では、前回の敗戦を払拭できるか注目される。

名前：マネル・ケイプ(Manel Kape)

生年月日：1993年11月14日

出身：アンゴラ・ルアンダ

国籍：アンゴラ、ポルトガル

通称：スターボーイ、プロディジオ

所属：AKAタイランド／エクストリーム・クートゥア

主な実績：第2代RIZINバンタム級王者、UFCフライ級ランキング2位

ファイトスタイル：ボクシングを軸とした打撃、ムエタイ、ブラジリアン柔術

堀口恭司のUFC次戦の中継予定は？

日本時間2026年6月21日(日)に開催される堀口恭司vsマネル・ケイプは、『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』でライブ配信される予定だ。

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【堀口恭司出場予定】UFC Fight Night｜おすすめ視聴方法まとめ

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※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。