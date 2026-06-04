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楽天スーパーセールは6月4日(木)20:00から開催！セール会場はこちら
Aoi Fujimiya

【2026年6月】楽天スーパーセールのおすすめ目玉商品は？開催スケジュール・キャンペーン・狙い目アイテムまとめ

【2026年6月最新】楽天スーパーセールのおすすめ目玉商品まとめ｜半額セール・家電・食品・日用品のお得情報

6月7日(木)20:00〜6月11日(水)01:59に開催
rakuten super sale 202512

楽天スーパーセール

楽天スーパーセールで6月もお買い得！
先行セールは6月3日(火)20:00〜6月4日(水)19:59まで
本セールは年6月4日(水)20:00〜6月11日(水)01:59まで開催！

ポイント最大47倍6月4日(水)20:00〜6月11日(水)01:59に開催

楽天スーパーセールが、2026年6月4日(木)20:00から開催されている。

楽天スーパーセールは6月4日(木)20:00から開催！セール会場はこちら

本記事では、2026年6月の楽天スーパーセールの開催期間、ポイントアップキャンペーンやクーポン情報、セールをお得に活用する方法について紹介する。

6月の楽天スーパーセールのおすすめ目玉商品は？

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楽天スーパーセールでは、普段は大きく値下がりしにくい人気商品や高単価アイテムが特別価格やポイント大幅還元の対象になる。特に家電、ブランド調理器具、高級グルメ、人気スニーカーは毎回注目度が高いジャンルだ。

今回のセールでも、生活をワンランク引き上げる商品や贈答需要の高いアイテムが安くなる傾向にある。代表的な目玉カテゴリーは以下の通り。

商品価格(税込)割引率
お中元 夏ギフト 御昆布 12品佃煮詰5,400円→2,700円50%OFF
海鮮串揚げ 50本入り6,480円→3,240円50%OFF
骨取り国産サバ 1kg4,960円→2,480円50%OFF
御昆布 6品佃煮詰合せ2,700円→1,350円50%OFF
ネギトロ マグロたたき 500g5,998円→2,999円50%OFF
オーガニックメープルシロップ 946ml5,531円→2,765円50%OFF
黒毛和牛 サーロイン＆ヒレステーキ 450g13,999円→6,999円50%OFF
有機JAS認証 オーガニックキヌア 900g3,500円→1,610円54%OFF
紀州南高梅 二種詰合せ 6粒2,160円→1,080円50%OFF
銀鮭 切り身 1kg7,598円→3,799円50%OFF
ソフトシェルシュリンプ 500g5,598円→2,799円50%OFF
タブレットケース 13インチ3,050円→1,422円53%OFF
ESR iPad用強化ガラスフィルム 2枚セット3,480円→1,737円50%OFF
VERTEX ANCフルワイヤレスイヤホン3,980円→1,990円50%OFF
UGREEN Nexode 65W 急速充電器6,980円→3,490円50%OFF
iPhone交換用バッテリー4,000円→1,780円56%OFF
shell portable power station 296Wh34,000円→17,000円50%OFF
EcoFlow RIVER 2 Pro 768Wh+160Wセット127,000円→62,800円51%OFF
FOSSiBOT F1200+110Wソーラーパネルセット135,990円→63,990円53%OFF
FOSSiBOT ソーラーパネル 200W59,990円→25,990円57%OFF
パナソニック テレビドアホン SV26XL-W34,500円→17,250円50%OFF
RELX EMSヘッドスパ&ネックウォーマーセット29,960円→14,980円50%OFF
lilo round L 22cm 無水調理鍋39,600円→19,800円50%OFF
Cole&Mason ペッパーミル・ソルトミル 22cm15,400円→7,700円50%OFF
フライパンスタンド 伸縮タイプ7,980円→2,980円63%OFF
sakuraku 水切りラック 2段11,636円→5,818円50%OFF
貝印 ピザカッター2,273円→900円60%OFF

楽天スーパーセールは6月4日(木)20:00から開催！セール会場はこちら

2026年6月楽天スーパーセールの開催期間は？

楽天市場で定期的に開催される大型セール「楽天スーパーセール」。2026年6月も開催が決定しており、ポイントアップキャンペーンや割引クーポン、半額商品などが多数登場する予定だ。

今回の楽天スーパーセールは2026年6月4日(木)20:00からスタートし、6月11日(木)1:59まで開催される。期間中はショップ買いまわりによるポイント還元に加え、数量限定タイムセールや人気商品の大幅値下げも実施される。

また、楽天モバイルユーザーを対象とした先行セールも用意されているほか、各種クーポンの配布も開始済み。事前エントリーやクーポン取得を済ませておくことで、セール期間中によりお得な買い物が可能となる。

2026年6月開催の楽天スーパーセールスケジュールは以下の通り。

  • クーポン事前配布開始：2026年5月31日(日)10:00～
  • 楽天モバイル会員先行セール：2026年6月3日(水)20:00～
  • 楽天スーパーセール開始：2026年6月4日(木)20:00～
  • 楽天スーパーセール終了：2026年6月11日(木)1:59まで

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2026年6月楽天スーパーセールで実施されるお得な特典は？

楽天スーパーセール期間中は、ポイント還元や割引クーポン、タイムセールなど多彩な特典が展開される。2026年6月開催分でも、家電や食品、日用品、ファッションアイテムを中心に大幅値下げ商品が多数登場する見込みだ。

特に注目したいのが、ショップ買いまわりキャンペーン。対象ショップで1,000円(税込)以上の買い物をすると購入店舗数に応じてポイント倍率が上昇し、まとめ買いをするほどお得になる仕組みとなっている。

また、セール開始直後には時間限定クーポンが配布されるほか、対象ショップ限定の高額割引クーポンや人気商品のタイムセールも実施予定。事前にクーポンを取得しておくことで、さらにお得に購入できる。

そのほか、楽天モバイル契約者向け先行セールや楽天ラクマ利用者向けポイントアップ施策、ライブ配信限定クーポンなども用意されており、複数のキャンペーンを併用することで通常時よりも大きな還元を受けられる可能性がある。

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