【6月20日】全米オープンゴルフ2026第3日の日本人スタート時間は？地上波テレビ放送・ネット配信予定

男子ゴルフのメジャー第3戦『全米オープンゴルフ選手権2026』は、日本時間6月20日(土)に大会第3日を迎える。予選ラウンドを突破した選手たちが、優勝争いへ向けてムービングサタデーに臨む。
本記事では、全米オープンゴルフ2026第3日に出場する日本人選手のスタート時間、地上波テレビ放送予定、ネット配信予定について紹介する。
全米オープンゴルフ2026第3日の日本人選手のスタート時間・組み合わせ
『第126回全米オープンゴルフ選手権』第3日の日本人選手のスタート時間と組み合わせが決定した。予選を通過した松山英樹と久常涼の2選手が、決勝ラウンドに臨む。
松山は日本時間6月20日(土)22時44分に、ニコラス・エチャバリアとの組で1番ホールからスタートする。
日本勢最上位の久常は、6月21日(日)3時34分にゲーリー・ウッドランドとともに1番ホールからティーオフする予定だ。
|日本時間
|選手
|同組選手
|スタート
|6月20日(土)22:44
|松山英樹
|ニコラス・エチャバリア
|1番ホール
|6月21日(日)3:34
|久常涼
|ゲーリー・ウッドランド
|1番ホール
全米オープンゴルフ2026第3日の地上波テレビ放送・ネット配信予定
『第126回全米オープンゴルフ選手権』は、現地時間2026年6月18日(木)から21日(日)まで、アメリカ・ニューヨーク州のシネコックヒルズ・ゴルフクラブで開催される。
大会第3日と最終日は、地上波およびBSでのテレビ中継が予定されていない。テレビで観戦する場合は、CS放送の「ゴルフネットワーク」が決勝ラウンドを中継する。
ネットでは『U-NEXT』が独占ライブ配信を実施。第3ラウンドは日本時間6月20日(土)22時50分、最終ラウンドは6月21日(日)22時50分から配信が始まる。
ゴルフネットワークでは、第3日を6月21日(日)午前0時から午前9時まで、最終日を同日23時から翌22日(月)午前8時まで放送する予定だ。日本人選手を中心に観戦したい場合は、U-NEXTで配信される「日本勢密着マークLIVE」も確認しておきたい。
|ラウンド
|放送・配信サービス
|形態
|放送・配信時間
|第3ラウンド
|U-NEXT
|独占ライブ配信
|6月20日(土)22:50～
|第3日
|ゴルフネットワーク
|CSテレビ中継
|6月21日(日)0:00～9:00
|最終ラウンド
|U-NEXT
|独占ライブ配信
|6月21日(日)22:50～
|最終日
|ゴルフネットワーク
|CSテレビ中継
|6月21日(日)23:00～翌22日(月)8:00
|第3日・最終日
|地上波・BS
|放送予定なし
|－
全米オープンゴルフ2026の日本人出場選手・順位は？
『第126回全米オープンゴルフ選手権』には、日本から久常涼、松山英樹、大西魁斗、佐藤大平、大岩龍一の5選手が出場している。
日本勢では、通算イーブンの11位につける久常が最上位。第2ラウンドを1アンダーの69で回り、上位争いに踏みとどまった。
松山は通算4オーバーの60位で久常とともに予選を通過した。一方、大西は通算7オーバー、佐藤は通算9オーバー、大岩は通算10オーバーとなり、決勝ラウンド進出を逃している。
|順位
|選手
|通算
|結果
|第2日
|第1ラウンド
|第2ラウンド
|合計
|11位
|久常涼
|E
|予選通過
|-1
|71
|69
|140
|60位
|松山英樹
|+4
|予選通過
|+3
|71
|73
|144
|CUT
|大西魁斗
|+7
|CUT
|E
|77
|70
|147
|CUT
|佐藤大平
|+9
|CUT
|+4
|75
|74
|149
|CUT
|大岩龍一
|+10
|CUT
|+2
|78
|72
|150
全米オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
全米オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。
「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。
U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法
- U-NEXT登録ページへアクセス
- 観たいツアー/大会をタップ
- 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！
「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。
「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
|PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|全米プロゴルフ選手権
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
|TGL
|〇
|×
|各海外ツアーの過去大会映像
|〇
|×
※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。
【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適
U-NEXT
『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。
ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。
U-NEXTモバイルの加入方法
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
- 「U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
- まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
- 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施
※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。
U-NEXTモバイルの関連情報
- U-NEXTモバイルはeSIM対応？通信速度は速い？料金・開通手順・特典まとめ
- U-NEXTモバイルの評価・口コミまとめ｜サービスの特徴は？
- U-NEXTモバイルとは？料金・通話料・加入手順・ポイント特典まとめ
※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。