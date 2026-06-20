【6月20日】全米オープンゴルフ2026第3日の日本人スタート時間は？地上波テレビ放送・ネット配信予定

男子ゴルフのメジャー第3戦『全米オープンゴルフ選手権2026』は、日本時間6月20日(土)に大会第3日を迎える。予選ラウンドを突破した選手たちが、優勝争いへ向けてムービングサタデーに臨む。

本記事では、全米オープンゴルフ2026第3日に出場する日本人選手のスタート時間、地上波テレビ放送予定、ネット配信予定について紹介する。

全米オープンゴルフ2026第3日の日本人選手のスタート時間・組み合わせ

『第126回全米オープンゴルフ選手権』第3日の日本人選手のスタート時間と組み合わせが決定した。予選を通過した松山英樹と久常涼の2選手が、決勝ラウンドに臨む。

松山は日本時間6月20日(土)22時44分に、ニコラス・エチャバリアとの組で1番ホールからスタートする。

日本勢最上位の久常は、6月21日(日)3時34分にゲーリー・ウッドランドとともに1番ホールからティーオフする予定だ。

日本時間 選手 同組選手 スタート 6月20日(土)22:44 松山英樹 ニコラス・エチャバリア 1番ホール 6月21日(日)3:34 久常涼 ゲーリー・ウッドランド 1番ホール

全米オープンゴルフ2026第3日の地上波テレビ放送・ネット配信予定

『第126回全米オープンゴルフ選手権』は、現地時間2026年6月18日(木)から21日(日)まで、アメリカ・ニューヨーク州のシネコックヒルズ・ゴルフクラブで開催される。

大会第3日と最終日は、地上波およびBSでのテレビ中継が予定されていない。テレビで観戦する場合は、CS放送の「ゴルフネットワーク」が決勝ラウンドを中継する。

ネットでは『U-NEXT』が独占ライブ配信を実施。第3ラウンドは日本時間6月20日(土)22時50分、最終ラウンドは6月21日(日)22時50分から配信が始まる。

ゴルフネットワークでは、第3日を6月21日(日)午前0時から午前9時まで、最終日を同日23時から翌22日(月)午前8時まで放送する予定だ。日本人選手を中心に観戦したい場合は、U-NEXTで配信される「日本勢密着マークLIVE」も確認しておきたい。

ラウンド 放送・配信サービス 形態 放送・配信時間 第3ラウンド U-NEXT 独占ライブ配信 6月20日(土)22:50～ 第3日 ゴルフネットワーク CSテレビ中継 6月21日(日)0:00～9:00 最終ラウンド U-NEXT 独占ライブ配信 6月21日(日)22:50～ 最終日 ゴルフネットワーク CSテレビ中継 6月21日(日)23:00～翌22日(月)8:00 第3日・最終日 地上波・BS 放送予定なし －

全米オープンゴルフ2026の日本人出場選手・順位は？

『第126回全米オープンゴルフ選手権』には、日本から久常涼、松山英樹、大西魁斗、佐藤大平、大岩龍一の5選手が出場している。

日本勢では、通算イーブンの11位につける久常が最上位。第2ラウンドを1アンダーの69で回り、上位争いに踏みとどまった。

松山は通算4オーバーの60位で久常とともに予選を通過した。一方、大西は通算7オーバー、佐藤は通算9オーバー、大岩は通算10オーバーとなり、決勝ラウンド進出を逃している。

順位 選手 通算 結果 第2日 第1ラウンド 第2ラウンド 合計 11位 久常涼 E 予選通過 -1 71 69 140 60位 松山英樹 +4 予選通過 +3 71 73 144 CUT 大西魁斗 +7 CUT E 77 70 147 CUT 佐藤大平 +9 CUT +4 75 74 149 CUT 大岩龍一 +10 CUT +2 78 72 150

全米オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

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全米オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。

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大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

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