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全米オープン2026はU-NEXTで独占生配信！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

【6月20日】全米オープンゴルフ2026第3日の日本人スタート時間は？地上波テレビ放送・ネット配信予定

【6月20日】全米オープンゴルフ2026第3日の日本人スタート時間は？地上波中継はある？組み合わせ・順位・ネット配信予定を紹介。

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全米オープンゴルフ2026 U-NEXTが全ラウンドライブ配信！

松山英樹、久常涼ら日本人選手が出場予定

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男子ゴルフのメジャー第3戦『全米オープンゴルフ選手権2026』は、日本時間6月20日(土)に大会第3日を迎える。予選ラウンドを突破した選手たちが、優勝争いへ向けてムービングサタデーに臨む。

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本記事では、全米オープンゴルフ2026第3日に出場する日本人選手のスタート時間、地上波テレビ放送予定、ネット配信予定について紹介する。

全米オープンゴルフ2026第3日の日本人選手のスタート時間・組み合わせ

『第126回全米オープンゴルフ選手権』第3日の日本人選手のスタート時間と組み合わせが決定した。予選を通過した松山英樹と久常涼の2選手が、決勝ラウンドに臨む。

松山は日本時間6月20日(土)22時44分に、ニコラス・エチャバリアとの組で1番ホールからスタートする。

日本勢最上位の久常は、6月21日(日)3時34分にゲーリー・ウッドランドとともに1番ホールからティーオフする予定だ。

日本時間選手同組選手スタート
6月20日(土)22:44松山英樹ニコラス・エチャバリア1番ホール
6月21日(日)3:34久常涼ゲーリー・ウッドランド1番ホール

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全米オープンゴルフ2026第3日の地上波テレビ放送・ネット配信予定

『第126回全米オープンゴルフ選手権』は、現地時間2026年6月18日(木)から21日(日)まで、アメリカ・ニューヨーク州のシネコックヒルズ・ゴルフクラブで開催される。

大会第3日と最終日は、地上波およびBSでのテレビ中継が予定されていない。テレビで観戦する場合は、CS放送の「ゴルフネットワーク」が決勝ラウンドを中継する。

ネットでは『U-NEXT』が独占ライブ配信を実施。第3ラウンドは日本時間6月20日(土)22時50分、最終ラウンドは6月21日(日)22時50分から配信が始まる。

ゴルフネットワークでは、第3日を6月21日(日)午前0時から午前9時まで、最終日を同日23時から翌22日(月)午前8時まで放送する予定だ。日本人選手を中心に観戦したい場合は、U-NEXTで配信される「日本勢密着マークLIVE」も確認しておきたい。

ラウンド放送・配信サービス形態放送・配信時間
第3ラウンドU-NEXT独占ライブ配信6月20日(土)22:50～
第3日ゴルフネットワークCSテレビ中継6月21日(日)0:00～9:00
最終ラウンドU-NEXT独占ライブ配信6月21日(日)22:50～
最終日ゴルフネットワークCSテレビ中継6月21日(日)23:00～翌22日(月)8:00
第3日・最終日地上波・BS放送予定なし

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全米オープンゴルフ2026の日本人出場選手・順位は？

『第126回全米オープンゴルフ選手権』には、日本から久常涼、松山英樹、大西魁斗、佐藤大平、大岩龍一の5選手が出場している。

日本勢では、通算イーブンの11位につける久常が最上位。第2ラウンドを1アンダーの69で回り、上位争いに踏みとどまった。

松山は通算4オーバーの60位で久常とともに予選を通過した。一方、大西は通算7オーバー、佐藤は通算9オーバー、大岩は通算10オーバーとなり、決勝ラウンド進出を逃している。

順位選手通算結果第2日第1ラウンド第2ラウンド合計
11位久常涼E予選通過-17169140
60位松山英樹+4予選通過+37173144
CUT大西魁斗+7CUTE7770147
CUT佐藤大平+9CUT+47574149
CUT大岩龍一+10CUT+27872150

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全米オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

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全米オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。

「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

  1. U-NEXT登録ページへアクセス
  2. 観たいツアー/大会をタップ
  3. 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
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U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会ワールドゴルフパック月額プラン
PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)×
LPGAツアー(米国女子)×
全米プロゴルフ選手権×
全米プロゴルフ選手権
全米オープンゴルフ選手権
全英オープンゴルフ選手権
シェブロン選手権
全米女子プロゴルフ選手権
全米女子オープン
エビアン選手権
AIG全英女子オープン
DPワールドツアー(欧州男子)×
LET(欧州女子)×
アジアンツアー・インターナショナルシリーズ×
ニュージーランドオープン×
JLPGAツアー×
ステップ・アップ・ツアー×
TGL×
各海外ツアーの過去大会映像×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。