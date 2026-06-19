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全米オープン2026はU-NEXTで独占生配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

【6月19日】全米オープンゴルフ第2日の日本人開始時間は？スタート時間・組み合わせ・地上波放送予定

【6月19日】全米オープンゴルフ2026日本人選手の開始時間一覧｜松山英樹・久常涼らのティーオフ時間と組み合わせを紹介。

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全米オープンゴルフ2026 U-NEXTが全ラウンドライブ配信！

松山英樹、久常涼ら日本人選手が出場予定

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男子ゴルフのメジャー第3戦「第126回全米オープンゴルフ選手権」では、日本時間6月19日(木)に第2日が行われる。

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この記事では、全米オープンゴルフ2026第2日における日本人選手のスタート時間と組み合わせ、地上波テレビ放送予定について紹介する。

全米オープンゴルフ2026第2日の日本人開始時間は？

「第126回全米オープンゴルフ選手権」第2日の日本勢は、日本時間6月19日(金)20:45に久常涼がスタートする。続いて、同日21:07から松山英樹、21:40から佐藤大平、翌6月20日(土)午前3:46に大岩龍一、同日午前3:57に大西魁斗が開始予定だ。

開始時間（日本時間）日本人選手同組選手
6月19日(金)
午後8:45		久常涼コリー・コナーズ
ライアン・フォックス
6月19日(金)
午後9:07		松山英樹ジャスティン・トーマス
ザンダー・シャウフェレ
6月19日(金)
午後9:40		佐藤大平マルセロ・ロゾ
アルニ・スベインソン
6月20日(土)
午前3:46		大岩龍一ディラン・ウー
ブランドン・ホルツ
6月20日(土)
午前3:57		大西魁斗ジェイク・ピーコック
ヴォーン・ハーバー

※開始時間は変更となる場合があります。最新情報は大会公式サイトよりご確認ください。

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全米オープンゴルフ2026はどこで見られる？地上波放送予定は？

第126回全米オープンゴルフ選手は、の地上波放送は予定されておらず、動画配信サービスの『U-NEXT』と、CS放送の『ゴルフネットワーク』で視聴できる。

『U-NEXT』は大会初日から最終日までライブ配信を実施。国際映像を日本語実況・解説付きで楽しめるほか、日本人選手のプレーを重点的に届ける「日本勢徹底マークLIVE」など、複数チャンネルを使った中継も予定されている。

『ゴルフネットワーク』では全4日間を生放送。競技が予定時刻を超えた場合に備えて延長枠が設けられており、各ラウンド終了後には再放送も予定されている。開催地との時差により、日本では深夜から早朝にかけての中継が中心となるため、視聴前に開始時刻を確認しておこう。

日程U-NEXTゴルフネットワーク
第1ラウンド6月18日(木)
20:50～／21:00～		6月19日(金)
0:30～9:00
第2ラウンド6月19日(金)
20:50～		6月20日(土)
0:30～9:00
第3ラウンド6月20日(土)
22:50～		6月21日(日)
0:00～9:00
最終ラウンド6月21日(日)
22:50～		6月21日(日)
23:00～翌8:00

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全米オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

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全米オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。

「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

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U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会ワールドゴルフパック月額プラン
PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)×
LPGAツアー(米国女子)×
全米プロゴルフ選手権×
全米プロゴルフ選手権
全米オープンゴルフ選手権
全英オープンゴルフ選手権
シェブロン選手権
全米女子プロゴルフ選手権
全米女子オープン
エビアン選手権
AIG全英女子オープン
DPワールドツアー(欧州男子)×
LET(欧州女子)×
アジアンツアー・インターナショナルシリーズ×
ニュージーランドオープン×
JLPGAツアー×
ステップ・アップ・ツアー×
TGL×
各海外ツアーの過去大会映像×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。