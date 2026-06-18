【6月18日】全米オープンゴルフ第1日の日本人開始時間は？スタート時間・組み合わせ・地上波放送予定

男子ゴルフのメジャー第3戦『第126回全米オープンゴルフ選手権』が、日本時間6月18日(木)に開幕する。世界のトッププレーヤーが集う大舞台には、日本から松山英樹、久常涼、大岩龍一、大西魁斗、佐藤大平の5選手が出場する予定だ。

この記事では、全米オープンゴルフ2026第1日における日本人選手のスタート時間と組み合わせ、地上波テレビ放送予定について紹介する。

全米オープンゴルフ2026第1日の日本人開始時間は？

『第126回全米オープンゴルフ選手権』第1日の日本勢は、日本時間6月18日(木)午後9時36分に大岩龍一がスタートする。続いて、同日午後9時47分に大西魁斗がティーオフを迎える予定だ。

日付が変わった6月19日(金)には、午前2時25分から久常涼、午前2時47分から松山英樹、午前3時20分から佐藤大平が第1ラウンドを開始する。

松山はジャスティン・トーマス、ザンダー・シャウフェレと同組。久常はコリー・コナーズ、ライアン・フォックスとプレーするなど、初日から注目度の高い組み合わせが予定されている。

開始時間（日本時間） スタート 日本人選手 同組選手 6月18日(木)

午後9:36 IN 大岩龍一 ディラン・ウー

ブランドン・ホルツ 6月18日(木)

午後9:47 OUT 大西魁斗 ジェイク・ピーコック

ヴォーン・ハーバー 6月19日(金)

午前2:25 OUT 久常涼 コリー・コナーズ

ライアン・フォックス 6月19日(金)

午前2:47 OUT 松山英樹 ジャスティン・トーマス

ザンダー・シャウフェレ 6月19日(金)

午前3:20 OUT 佐藤大平 マルセロ・ロゾ

アルニ・スベインソン

全米オープンゴルフ2026はどこで見られる？地上波放送予定は？

第126回全米オープンゴルフ選手は、の地上波放送は予定されておらず、動画配信サービスの『U-NEXT』と、CS放送の『ゴルフネットワーク』で視聴できる。

『U-NEXT』は大会初日から最終日までライブ配信を実施。国際映像を日本語実況・解説付きで楽しめるほか、日本人選手のプレーを重点的に届ける「日本勢徹底マークLIVE」など、複数チャンネルを使った中継も予定されている。

『ゴルフネットワーク』では全4日間を生放送。競技が予定時刻を超えた場合に備えて延長枠が設けられており、各ラウンド終了後には再放送も予定されている。開催地との時差により、日本では深夜から早朝にかけての中継が中心となるため、視聴前に開始時刻を確認しておこう。

日程 U-NEXT ゴルフネットワーク 第1ラウンド 6月18日(木)

20:50～／21:00～ 6月19日(金)

0:30～9:00 第2ラウンド 6月19日(金)

20:50～ 6月20日(土)

0:30～9:00 第3ラウンド 6月20日(土)

22:50～ 6月21日(日)

0:00～9:00 最終ラウンド 6月21日(日)

22:50～ 6月21日(日)

23:00～翌8:00

全米オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

全米オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。

「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。