【6月18日】全米オープンゴルフ第1日の日本人開始時間は？スタート時間・組み合わせ・地上波放送予定

男子ゴルフのメジャー第3戦『第126回全米オープンゴルフ選手権』が、日本時間6月18日(木)に開幕する。世界のトッププレーヤーが集う大舞台には、日本から松山英樹、久常涼、大岩龍一、大西魁斗、佐藤大平の5選手が出場する予定だ。
この記事では、全米オープンゴルフ2026第1日における日本人選手のスタート時間と組み合わせ、地上波テレビ放送予定について紹介する。
全米オープンゴルフ2026第1日の日本人開始時間は？
『第126回全米オープンゴルフ選手権』第1日の日本勢は、日本時間6月18日(木)午後9時36分に大岩龍一がスタートする。続いて、同日午後9時47分に大西魁斗がティーオフを迎える予定だ。
日付が変わった6月19日(金)には、午前2時25分から久常涼、午前2時47分から松山英樹、午前3時20分から佐藤大平が第1ラウンドを開始する。
松山はジャスティン・トーマス、ザンダー・シャウフェレと同組。久常はコリー・コナーズ、ライアン・フォックスとプレーするなど、初日から注目度の高い組み合わせが予定されている。
|開始時間（日本時間）
|スタート
|日本人選手
|同組選手
|6月18日(木)
午後9:36
|IN
|大岩龍一
|ディラン・ウー
ブランドン・ホルツ
|6月18日(木)
午後9:47
|OUT
|大西魁斗
|ジェイク・ピーコック
ヴォーン・ハーバー
|6月19日(金)
午前2:25
|OUT
|久常涼
|コリー・コナーズ
ライアン・フォックス
|6月19日(金)
午前2:47
|OUT
|松山英樹
|ジャスティン・トーマス
ザンダー・シャウフェレ
|6月19日(金)
午前3:20
|OUT
|佐藤大平
|マルセロ・ロゾ
アルニ・スベインソン
全米オープンゴルフ2026はどこで見られる？地上波放送予定は？
第126回全米オープンゴルフ選手は、の地上波放送は予定されておらず、動画配信サービスの『U-NEXT』と、CS放送の『ゴルフネットワーク』で視聴できる。
『U-NEXT』は大会初日から最終日までライブ配信を実施。国際映像を日本語実況・解説付きで楽しめるほか、日本人選手のプレーを重点的に届ける「日本勢徹底マークLIVE」など、複数チャンネルを使った中継も予定されている。
『ゴルフネットワーク』では全4日間を生放送。競技が予定時刻を超えた場合に備えて延長枠が設けられており、各ラウンド終了後には再放送も予定されている。開催地との時差により、日本では深夜から早朝にかけての中継が中心となるため、視聴前に開始時刻を確認しておこう。
|日程
|U-NEXT
|ゴルフネットワーク
|第1ラウンド
|6月18日(木)
20:50～／21:00～
|6月19日(金)
0:30～9:00
|第2ラウンド
|6月19日(金)
20:50～
|6月20日(土)
0:30～9:00
|第3ラウンド
|6月20日(土)
22:50～
|6月21日(日)
0:00～9:00
|最終ラウンド
|6月21日(日)
22:50～
|6月21日(日)
23:00～翌8:00
全米オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
全米オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。
「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。
U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法
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「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。
「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
|PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|全米プロゴルフ選手権
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
|TGL
|〇
|×
|各海外ツアーの過去大会映像
|〇
|×
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