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全英女子オープンゴルフ2026はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

【7月31日】全英女子オープンゴルフ第2日の日本人開始時間は？地上波テレビ放送・配信予定まとめ

全英女子オープンゴルフ2026第2日は何時から？日本人選手のスタート時間・テレビ放送予定を紹介。

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女子ゴルフのメジャー大会『全英女子オープンゴルフ2026』は、2026年7月31日(金)に第2ラウンドを迎える。

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本記事では、7月31日(金)に行われる全英女子オープンゴルフ2026第2日の日本人選手のスタート時間、中継予定を紹介する。

【7月31日】全英女子オープンゴルフ第2日の日本人開始時間は？

全英女子オープンゴルフ2026は、2026年7月31日(金)に第2ラウンドを迎える。日本勢は計17名が出場しており、決勝ラウンド進出を懸けて2日目のプレーに臨む。

第2日は、初日とは午前組と午後組が入れ替わる形でティーオフする。日本勢では原英莉花が14:52に最初のスタートを切り、永井花奈、桑木志帆、佐久間朱莉、渋野日向子らが午後の早い時間帯に登場する。

その後、岩井千怜、畑岡奈紗、山下美夢有、菅楓華らが続き、夜の時間帯には高橋彩華、勝みなみ、竹田麗央、荒木優奈、西郷真央、岩井明愛、古江彩佳、笹生優花が順次スタート予定となっている。

スタート時間(日本時間)選手名
14:52原英莉花
15:03永井花奈
15:14桑木志帆
15:36佐久間朱莉
15:58渋野日向子
16:09岩井千怜
16:20畑岡奈紗
16:31山下美夢有
17:31菅楓華
19:47高橋彩華
19:58勝みなみ
20:53竹田麗央、荒木優奈
21:04西郷真央
21:15岩井明愛
21:53古江彩佳
22:26笹生優花

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【7月31日】全英女子オープンゴルフ第2日の放送・配信予定は？

全英女子オープンゴルフ2026第2日は、2026年7月31日(金)に行われる。地上波およびBSでのテレビ放送は予定されておらず、視聴方法はインターネット配信の『U-NEXT』、またはCS放送の『ゴルフネットワーク』が中心となる。

『U-NEXT』では、月額プランとワールドゴルフパックでライブ配信を実施予定。通常の国際映像は16:55から配信され、日本勢のプレーを中心に届ける「日本勢徹底マークCh」は14:55から視聴できる。

CSのゴルフネットワークでは、21:00から27:00まで生中継を予定している。第2日は決勝ラウンド進出を左右する重要な一日となるため、日本人選手のスタート時間とあわせて放送・配信スケジュールを確認しておきたい。

放送・配信先形態視聴可否放送・配信時間
地上波テレビ×放送予定なし
BSテレビ×放送予定なし
U-NEXT
31日間無料体験		ネット2026年7月31日(金)16:55～
U-NEXT(日本勢徹底マークCh)
ワールドゴルフパック		ネット2026年7月31日(金)14:55～
ゴルフネットワークCS2026年7月31日(金)21:00～27:00

※すべて日本時間。
※放送・配信時間、中継内容は変更となる場合があります。

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全英女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

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全英女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全英女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

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  2. ページ中ほどの「ワールドゴルフパックの詳細はこちら」を選択
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U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会ワールドゴルフパック月額プラン
PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)×
LPGAツアー(米国女子)×
全米プロゴルフ選手権×
全米プロゴルフ選手権
全米オープンゴルフ選手権
全英オープンゴルフ選手権
シェブロン選手権
全米女子プロゴルフ選手権
全米女子オープン
エビアン選手権
AIG全英女子オープン
DPワールドツアー(欧州男子)×
LET(欧州女子)×
アジアンツアー・インターナショナルシリーズ×
ニュージーランドオープン×
JLPGAツアー×
ステップ・アップ・ツアー×
TGL×
各海外ツアーの過去大会映像×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。

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