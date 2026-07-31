【7月31日】全英女子オープンゴルフ第2日の日本人開始時間は？地上波テレビ放送・配信予定まとめ

女子ゴルフのメジャー大会『全英女子オープンゴルフ2026』は、2026年7月31日(金)に第2ラウンドを迎える。
本記事では、7月31日(金)に行われる全英女子オープンゴルフ2026第2日の日本人選手のスタート時間、中継予定を紹介する。
【7月31日】全英女子オープンゴルフ第2日の日本人開始時間は？
全英女子オープンゴルフ2026は、2026年7月31日(金)に第2ラウンドを迎える。日本勢は計17名が出場しており、決勝ラウンド進出を懸けて2日目のプレーに臨む。
第2日は、初日とは午前組と午後組が入れ替わる形でティーオフする。日本勢では原英莉花が14:52に最初のスタートを切り、永井花奈、桑木志帆、佐久間朱莉、渋野日向子らが午後の早い時間帯に登場する。
その後、岩井千怜、畑岡奈紗、山下美夢有、菅楓華らが続き、夜の時間帯には高橋彩華、勝みなみ、竹田麗央、荒木優奈、西郷真央、岩井明愛、古江彩佳、笹生優花が順次スタート予定となっている。
|スタート時間(日本時間)
|選手名
|14:52
|原英莉花
|15:03
|永井花奈
|15:14
|桑木志帆
|15:36
|佐久間朱莉
|15:58
|渋野日向子
|16:09
|岩井千怜
|16:20
|畑岡奈紗
|16:31
|山下美夢有
|17:31
|菅楓華
|19:47
|高橋彩華
|19:58
|勝みなみ
|20:53
|竹田麗央、荒木優奈
|21:04
|西郷真央
|21:15
|岩井明愛
|21:53
|古江彩佳
|22:26
|笹生優花
【7月31日】全英女子オープンゴルフ第2日の放送・配信予定は？
全英女子オープンゴルフ2026第2日は、2026年7月31日(金)に行われる。地上波およびBSでのテレビ放送は予定されておらず、視聴方法はインターネット配信の『U-NEXT』、またはCS放送の『ゴルフネットワーク』が中心となる。
『U-NEXT』では、月額プランとワールドゴルフパックでライブ配信を実施予定。通常の国際映像は16:55から配信され、日本勢のプレーを中心に届ける「日本勢徹底マークCh」は14:55から視聴できる。
CSのゴルフネットワークでは、21:00から27:00まで生中継を予定している。第2日は決勝ラウンド進出を左右する重要な一日となるため、日本人選手のスタート時間とあわせて放送・配信スケジュールを確認しておきたい。
|放送・配信先
|形態
|視聴可否
|放送・配信時間
|地上波
|テレビ
|×
|放送予定なし
|BS
|テレビ
|×
|放送予定なし
|U-NEXT
31日間無料体験
|ネット
|○
|2026年7月31日(金)16:55～
|U-NEXT(日本勢徹底マークCh)
ワールドゴルフパック
|ネット
|○
|2026年7月31日(金)14:55～
|ゴルフネットワーク
|CS
|○
|2026年7月31日(金)21:00～27:00
※すべて日本時間。
※放送・配信時間、中継内容は変更となる場合があります。
全英女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
全英女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全英女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。
「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。
U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法
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U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法
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U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！
「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。
「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
|PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|全米プロゴルフ選手権
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
|TGL
|〇
|×
|各海外ツアーの過去大会映像
|〇
|×
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