女子ゴルフのメジャー大会『AIG女子オープン(全英女子オープンゴルフ)2026』が、2026年7月30日(木)に開幕する。大会初日は日本人選手も多数出場予定となっており、各選手のスタート時間に注目が集まる。
本記事では、7月30日(木)に行われる全英女子オープンゴルフ第1日の日本人選手の開始時間、地上波テレビ放送予定を紹介する。
全英女子オープンゴルフ2026 日本人選手の開始時間は？
全英女子オープンゴルフ2026には、山下美夢有、渋野日向子、畑岡奈紗、古江彩佳ら日本勢17名が出場する予定だ。予選ラウンドは7月30日(木)と31日(金)に実施され、各選手が2日間にわたって決勝ラウンド進出を目指す。
第1ラウンドでは、高橋彩華が日本時間15:03に日本勢最初のスタートを迎える。その後、勝みなみ、竹田麗央、荒木優奈、西郷真央、岩井明愛らがティーオフし、夜の時間帯には渋野日向子、畑岡奈紗、山下美夢有、菅楓華らが登場する。
第2ラウンドは、初日とスタート時間帯が入れ替わる形で行われる。原英莉花が日本時間14:52にスタートし、渋野日向子は15:58、畑岡奈紗は16:20、山下美夢有は16:31にティーオフ予定となっている。
日本人選手の予選ラウンド開始時間は以下の通り。
- 高橋彩華：第1日 15:03／第2日 19:47
- 勝みなみ：第1日 15:14／第2日 19:58
- 竹田麗央：第1日 16:09／第2日 20:53
- 荒木優奈：第1日 16:09／第2日 20:53
- 西郷真央：第1日 16:20／第2日 21:04
- 岩井明愛：第1日 16:31／第2日 21:15
- 古江彩佳：第1日 17:09／第2日 21:53
- 笹生優花：第1日 17:42／第2日 22:26
- 原英莉花：第1日 19:36／第2日 14:52
- 永井花奈：第1日 19:47／第2日 15:03
- 桑木志帆：第1日 19:58／第2日 15:14
- 佐久間朱莉：第1日 20:20／第2日 15:36
- 渋野日向子：第1日 20:42／第2日 15:58
- 岩井千怜：第1日 20:53／第2日 16:09
- 畑岡奈紗：第1日 21:04／第2日 16:20
- 山下美夢有：第1日 21:15／第2日 16:31
- 菅楓華：第1日 22:15／第2日 17:31
【7月30日】全英女子オープンゴルフ第1日の地上波テレビ放送予定は？
全英女子オープンゴルフ2026第1日は、2026年7月30日(木)に行われる。地上波でのテレビ放送は予定されておらず、BSでの中継も確認されていない。
第1日の中継は、ネット配信の『U-NEXT』と、衛星放送の『ゴルフネットワーク』で視聴できる。U-NEXTでは通常配信が16:55から、ワールドゴルフパックの「日本勢徹底マークCh」が14:55から配信予定となっている。
また、ゴルフネットワークでは21:00から27:00まで生中継を予定している。日本人選手のスタート時間は午後から夜にかけて組まれているため、各選手のティーオフ時間とあわせて放送・配信スケジュールを確認しておきたい。
なお、U-NEXTの「ワールドゴルフパック」で視聴できる「日本勢徹底マークLIVE」では、宮里藍プロがスペシャルゲスト解説を務める予定だ。
|放送・配信サービス
|形態
|第1日：7月30日(木)
|U-NEXT
|ネット配信
|16:55～
|U-NEXT
日本勢徹底マークCh
|ネット配信
|14:55～
|ゴルフネットワーク
|衛星放送
|21:00～27:00
|地上波
|テレビ
|放送予定なし
|BS
|テレビ
|放送予定なし
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|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
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|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|全米プロゴルフ選手権
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
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|〇
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|〇
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