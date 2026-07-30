女子ゴルフのメジャー大会『AIG女子オープン(全英女子オープンゴルフ)2026』が、2026年7月30日(木)に開幕する。大会初日は日本人選手も多数出場予定となっており、各選手のスタート時間に注目が集まる。

本記事では、7月30日(木)に行われる全英女子オープンゴルフ第1日の日本人選手の開始時間、地上波テレビ放送予定を紹介する。

全英女子オープンゴルフ2026 日本人選手の開始時間は？

全英女子オープンゴルフ2026には、山下美夢有、渋野日向子、畑岡奈紗、古江彩佳ら日本勢17名が出場する予定だ。予選ラウンドは7月30日(木)と31日(金)に実施され、各選手が2日間にわたって決勝ラウンド進出を目指す。

第1ラウンドでは、高橋彩華が日本時間15:03に日本勢最初のスタートを迎える。その後、勝みなみ、竹田麗央、荒木優奈、西郷真央、岩井明愛らがティーオフし、夜の時間帯には渋野日向子、畑岡奈紗、山下美夢有、菅楓華らが登場する。

第2ラウンドは、初日とスタート時間帯が入れ替わる形で行われる。原英莉花が日本時間14:52にスタートし、渋野日向子は15:58、畑岡奈紗は16:20、山下美夢有は16:31にティーオフ予定となっている。

日本人選手の予選ラウンド開始時間は以下の通り。

高橋彩華：第1日 15:03／第2日 19:47

勝みなみ：第1日 15:14／第2日 19:58

竹田麗央：第1日 16:09／第2日 20:53

荒木優奈：第1日 16:09／第2日 20:53

西郷真央：第1日 16:20／第2日 21:04

岩井明愛：第1日 16:31／第2日 21:15

古江彩佳：第1日 17:09／第2日 21:53

笹生優花：第1日 17:42／第2日 22:26

原英莉花：第1日 19:36／第2日 14:52

永井花奈：第1日 19:47／第2日 15:03

桑木志帆：第1日 19:58／第2日 15:14

佐久間朱莉：第1日 20:20／第2日 15:36

渋野日向子：第1日 20:42／第2日 15:58

岩井千怜：第1日 20:53／第2日 16:09

畑岡奈紗：第1日 21:04／第2日 16:20

山下美夢有：第1日 21:15／第2日 16:31

菅楓華：第1日 22:15／第2日 17:31

【7月30日】全英女子オープンゴルフ第1日の地上波テレビ放送予定は？

全英女子オープンゴルフ2026第1日は、2026年7月30日(木)に行われる。地上波でのテレビ放送は予定されておらず、BSでの中継も確認されていない。

第1日の中継は、ネット配信の『U-NEXT』と、衛星放送の『ゴルフネットワーク』で視聴できる。U-NEXTでは通常配信が16:55から、ワールドゴルフパックの「日本勢徹底マークCh」が14:55から配信予定となっている。

また、ゴルフネットワークでは21:00から27:00まで生中継を予定している。日本人選手のスタート時間は午後から夜にかけて組まれているため、各選手のティーオフ時間とあわせて放送・配信スケジュールを確認しておきたい。

なお、U-NEXTの「ワールドゴルフパック」で視聴できる「日本勢徹底マークLIVE」では、宮里藍プロがスペシャルゲスト解説を務める予定だ。

放送・配信サービス 形態 第1日：7月30日(木) U-NEXT ネット配信 16:55～ U-NEXT

日本勢徹底マークCh ネット配信 14:55～ ゴルフネットワーク 衛星放送 21:00～27:00 地上波 テレビ 放送予定なし BS テレビ 放送予定なし

全英女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

全英女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全英女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。