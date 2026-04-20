フリアン・アルバレス、バルセロナを移籍を希望か…クラブは移籍金として1億ユーロ用意とスペイン紙報道

アトレティコ・マドリーFWフリアン・アルバレスのバルセロナ移籍が、現実味を帯び始めているのかもしれない。スペイン『ムンド・デポルティボ』が報じている。

バルセロナの獲得目標と伝えられるフリアン・アルバレス。選手本人は移籍の可能性について「シーズンの終わりに何が起こるのか見てみよう」「移籍するかもしれないし、しないかもしれない。何が起こるのかは誰にも分からない」と肯定も否定しないコメントを繰り返してきたが、『ムンド・デポルティボ』によれば、もしアトレティコを退団する場合にはバルセロナ加入を選択する見込みという。

フリアン・アルバレスに対してはアーセナル、パリ・サンジェルマン（PSG）も獲得の興味を示しているようだが、選手本人はバルセロナに惹かれているとのこと。アーセナルについては、マンチェスター・シティに在籍した経験からプレミアリーグ復帰に否定的で、PSGについてはFWのポジションのレギュラー争いのほか、リーグ・アンのポテンシャルを疑問視しているとされる。

その一方でバルセロナは、フリアン・アルバレス本人と合意に至ることには自信がありつつ、アトレティコとのクラブ間交渉を不安視している模様。同クラブは移籍金として最大1億ユーロ（約187億円）を支払う用意があるようだが、アトレティコの最大株主となったアポロ・グローバル・マネジメントが、世界的スター選手の放出を容認する可能性は低いとみられる。『ムンド・デポルティボ』は、フリアン・アルバレスがバルセロナ加入を望むのならば、ディエゴ・シメオネ監督やクラブ首脳陣に対して、自ら働きかけていう必要があるとの見解を示している。

なおバルセロナは、フリアン・アルバレスのほかインテルDFアレッサンドロ・バストーニも狙っているとされるが、こちらの獲得の動きの方が進んでいる様子。バストーニとの合意案はすでにまとまっており、近日中にデコSD（スポーツディレクター）と話し合う予定のハンジ・フリック監督が了承することで、獲得の動きを本格化させるという。ただしインテルは、移籍金として7000～8000万ユーロを要求するとみられており、バストーニ側から同クラブにプレッシャーをかけて移籍金額を引き下げる必要性があるようだ。