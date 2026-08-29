J・アルバレス体調不良で“9番”不在も…アトレティコ、バエナ2発＆ルックマン弾でセビージャ撃破！

29日のラ・リーガ第3節、アトレティコ・マドリーは敵地サンチェス・ピスフアンでのセビージャ戦を3-1で制した。

フリアン・アルバレスにまつわる騒動に揺れるアトレティコ。バルセロナ移籍の可能性が断たれたとみられるアルゼンチン人FWは、体調不良が続いたためにこの試合を欠場……加えてスルロットは負傷離脱中と、このセビージャ戦に“9番”不在で臨むことになった。

シメオネ監督はこの緊急事態にイ・ガンイン、バエナを2トップに起用。そのほかのスタメンはGKオブラク、DFジョレンテ、プビル、ハンツコ、グリマルド、MFジュリアーノ、バリオス、ヒュルマンド、ルックマンで、フォーメーションは4-4-2を使用している。

いかにピッチ外の出来事が話題になろうとも、低迷するセビージャではアトレティコは止められなかった。アウェーチームは前半、圧倒的な勢いで得点を重ねていった。

先制点が決まったのは、キックオフから4分後のことだった。右サイドのイ・ガンインが内に切れ込んでスルーパス。このボールに反応し、ペナルティーエリア内右に抜け出したバエナが、角度のないところからシュートを決め切った。アトレティコはさらに26分、今度はバリオスの縦パスを受けたルックマンが、ペナルティーエリア内左からシュートを突き刺して加点。その7分後にはバエナがペナルティーエリア手前右からグラウンダーのシュートを放ち、この日2点目を決めている。

なおバエナは今季3得点目で、アトレティコへの適応に苦労した昨季の得点数に早くも並んだ。昨季はスランプに陥っているようにも見えたスペイン代表MFだが、北中米ワールドカップ優勝をきっかけに勢いに乗ったようだ。

約30分で3点のリードを得たアトレティコ。その後にはセビージャの反撃に遭ったが、オブラクの好守もあって無失点のまま前半を終える。

迎えた後半はアトレティコの勢いが衰え、セビージャが主導権を握る。66分にはペナルティーエリア内の混戦からミゲル・シエラがボレーシュートを決めて、点差は2点に縮まった。その後もアトレティコはセビージャに押し込まれ、自陣でのプレーを強いられることに。しかし途中出場のコケがゲームを落ち着かせていくと、さらなる失点を許すことなく、3-1のまま試合終了のホイッスルを迎えている。

“偽9番”の役割を務めたバエナの2得点とルックマンのゴールで、“9番”不在の危機を乗り切ったアトレティコは、開幕3戦の成績を2勝1分けとした。