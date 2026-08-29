J・アルバレスを狙っていたバルセロナだが…蓋を開ければ“9番”ハフィーニャが機能。ストライカー獲得の判断は冬の市場までお預け

バルセロナは今夏でのストライカー獲得をあきらめた模様だ。スペイン『マルカ』が報じた。

今夏にFWロベルト・レヴァンドフスキ、FWフェラン・トーレスを放出したバルセロナは、チームに不在となった“9番”を補強すべく、アトレティコ・マドリーFWフリアン・アルバレスの獲得を目指した。が、アトレティコは裏で選手とつながっていたとしてバルセロナに激怒し、放出を断固として拒絶している。

アトレティコの頑なな姿勢を受けたバルセロナは、今夏にストライカーを獲得することをあきらめた模様。その理由は、ラ・リーガのサラリーキャップを超過しないためにも必要以上の出費を控えるため、また“9番”なしでもチームが機能しているためのようだ。

バルセロナはラ・リーガ第2節までに7得点を記録。FWハフィーニャの“9番”、MFダニ・オルモの“偽9番”としての起用がうまく機能しており、ハンジ・フリック監督も手応えを感じているという。そのために現陣容のまま戦っていき、その後ストライカー獲得の必要性を感じる場合には、冬の市場で獲得する方針に転換したという。

しかしバルセロナが今夏の市場で、さらなる動きを見せる可能性もあるようだ。同クラブはMFマルク・カサドを移籍金2500〜3000万ユーロで売却することを目指し、またDFエクトール・フォルトの放出も迫っている。売却収入を手にした場合、左センターバックの獲得に動くことを検討しているとみられる。