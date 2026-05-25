フリアン・アルバレス、バルセロナ移籍の意思を表明した模様！アトレティコは移籍金280億円以下での放出認めず…スペイン紙報道

スペイン『マルカ』電子版は25日、FWフリアン・アルバレスがアトレティコ・マドリーとの契約延長を拒否したこと、そしてバルセロナ移籍を希望していることを報じた。

『マルカ』曰く、アトレティコは数カ月前からフリアン・アルバレスに対して、同選手をチーム最高年俸（1000万ユーロ＝約19億円）とする契約延長のオファーを提示していたが、これまで返答をもらえずにいたという。そしてフリアン・アルバレスはアトレティコのマテウ・アレマニーFD（フットボールディレクター）対して契約延長オファーを受け入れいないこと、そしてバルセロナに移籍する意思があることを伝えたようだ。

『マルカ』は「フリアンはよりタイトルに近づける、より野心的なプロジェクトに乗り出すことを求めている。アトレティコ最大のスターから、ラミン・ヤマル、ハフィーニャらの衛兵ぬなることも厭わない考えだ」と、アルゼンチン代表FWの心情を伝えている。

とはいえアトレティコとフリアン・アルバレスの契約は2030年まで残っており、契約解除金は5億ユーロに設定されている。アトレティコは最低でも1億5000万ユーロ（約280億円）の移籍金が提示されなければ放出を容認しない方針で、またバルセロナにそうした金額は支払えないとも考えている様子（ただアトレティコのクラブ内では移籍金だけを求める声のほか、選手の譲渡を求める声もあるという。例えばFWフェラン・トーレスはアレマニーFDのお気に入りの選手として知られている）。

そのためにアトレティコはフリアン・アルバレスが今夏クラブを退団せず、契約をまっとうすることも「非現実的ではない」と考えているようだ。