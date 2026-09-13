FIFA、“フリアン・アルバレス法”を来年1月に施行…アトレティコが設定したような巨額の契約解除金は是正されることに

今夏、バルセロナ移籍を望んだアトレティコ・マドリーFWフリアン・アルバレスだが、巨額の契約解除金をネックに実現はかなわず。だが、今後こういったケースはなくなるのかもしれない。

フリアン・アルバレスは「夢」であったというバルセロナ移籍を果たすために、北中米ワールドカップ中にアトレティコ退団希望を表明。しかしアトレティコはバルセロナが同選手と裏でつながっていたとして、クラブ間交渉には一切応じず、J・アルバレスの契約解除金5億ユーロ（約880億円）の支払いだけを求めた。5億ユーロはもし支払えば史上最高額の移籍金となるが、バルセロナはその非現実的な金額を前にして獲得を断念している。

だが、こうした過剰な契約解除金の設定は、今後見直されることになる。FIFA（国際サッカー連盟）が6月30日に選手移籍に関する規定（RETJ）の改正案を承認しており、それが2027年1月より施行されるためだ。スペイン語圏ではこの規定改正を、“フリアン・アルバレス法”と呼称し始めている。

もともとこの規定改正は、ラッサナ・ディアラ氏のケースに端を発している。同氏はロコモティフ・モスクワからシャルルロワに加入しようとした際、ロコモティフ・モスクワから巨額の契約解除金の支払いを命じられ、移籍が実現しなかったことで裁判を起こした。そして10年にわたる法廷闘争の末、「FIFAのルールは選手（労働者）の自由な移動を妨げ、不当な制限をかけている」と全面勝訴を勝ち取った。これを受けたFIFAが移籍規定の改正へと動いた形だ。

新たな規定において契約解除金、つまり“契約解除に伴う補償金”は、契約の残り年数およびその価値や、クラブが被った実際の損害に基づき、合理的かつ比例的な額でなければならないと定められている。とりわけラ・リーガでは、絶対的な主力選手に実質的に支払い不可能な数億ユーロの契約解除金を設定することが多いが、新規定の施行によってそうした流れが断ち切られることになりそうだ。

とはいえ、新規定は既存の契約には自動的に適用されることはない。もしJ・アルバレスがバルセロナ移籍をあきらめていなくても、皮肉なことに自身の名を冠した新ルールの恩恵を即座に受けることはできず、5億ユーロという途方もない壁を越える別の手段を探らなければならない。