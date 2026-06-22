フリアン・アルバレス、アトレティコ退団＆バルセロナ移籍の意思を表明！「皆にとって移籍が最善だ。僕は夢を叶えたい」

アルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスが、アトレティコ・マドリー退団の意思を明らかにした。

アトレティコのエースであるフリアン・アルバレスだが、今夏にバルセロナ移籍を希望していると報じられてきた。そして選手本人が、ついにその件について言及している。

フリアン・アルバレスは22日に行われたワールドカップ（W杯）・グループリーグJ第2節オーストリア戦（○2-0）後、『ESPN』とのインタビューで報道の真偽について問われて、移籍希望が事実であることを認めている。

「今はそのことについて話すタイミングじゃない。だけど隠すこともできない。僕は誠実な人間でありたいんだ。アトレティコと話をしたよ。全員にとって最善なのは移籍することだと思う。僕は夢を叶えたいんだ」

なお、バルセロナはすでにフリアン・アルバレス獲得に向けて動き出しており、アトレティコに1億ユーロ（約180億円）の獲得オファーを提示したとされている。だがアルゼンチン代表FWと2030年まで契約を結ぶアトレティコは売却に断固反対しており、契約解除金5億ユーロ（約900億円）の支払いだけを頑なに求めているようだ。

なおスペインのラジオ局『カデナ・セール』は、フリアン・アルバレスの今回の発言の裏にはバルセロナの存在があると指摘している。アトレティコに1億ユーロでの売却を容認させるため、選手側からクラブにプレッシャーをかけるよう仕向けている可能性があるようだ。