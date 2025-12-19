ジョシュアvsジェイク・ポールは無料で見れる？配信はPPV？視聴方法と料金

ジャーボンテイ・デービスとジェイク・ポールのエキシビションマッチは実現に至らず、カードは白紙に戻った。その結果、新たな対戦としてアンソニー・ジョシュアとジェイク・ポールの一戦が組まれることになった。

本記事では、ジョシュアvsジェイク・ポールの無料配信の有無・PPV配信について紹介する。

ジョシュアvsジェイク・ポールはいつ開催される？

アンソニー・ジョシュアとジェイク・ポールによる一戦は、2025年12月に組まれている。試合はヘビー級8回戦の公式マッチとして実施される予定だ。

舞台となるのは米国フロリダ州マイアミのカセヤ・センター。現地では12月19日(金)にイベントが行われ、開場は午後4:00、興行開始は午後5:00と発表されている。

日本では12月20日(土)に視聴する形となる。配信は午前10:00以降にスタートし、メインイベントのリングインは13時台が有力視されている。

大会は「Jake vs. Joshua: Judgment Day」として開催。年末を代表するビッグイベントのひとつとなりそうだ。

開催日(日本時間):2025年12月20日(土)

配信開始時間:10:00以降(予定)

メインイベント開始目安:13時台

試合形式:ヘビー級8回戦(公式戦)

ジョシュアvsジェイク・ポールは無料で見れる？PPV配信？

ジョシュアvsジェイク・ポールは、完全無料で視聴できる試合ではない。ただし、Netflixの契約者であれば追加料金なしで視聴可能だ。

本試合はNetflixが世界同時ライブ配信を行う。PPVのような都度課金は設定されておらず、視聴に必要なのはNetflixの月額利用料のみとなる。料金は最安プランで月額890円(税込)から。新たなチケット購入は不要だ。

ジョシュアvsジェイク・ポールの放送/配信予定

前述のとおり、ジョシュアvsジェイク・ポールは、Netflixで配信される。現時点では、地上波やBS/CSでのテレビ放送予定は確認されていない。

追加課金なしでライブ配信と見逃し配信の両方に対応するため、Netflix加入者であれば月額料金のみで視聴可能だ。

日本時間での配信開始は12月20日(土)10:00以降を予定。前座試合については、Netflixの公式メディアであるTudumを通じて先行配信される可能性がある。

配信プラットフォーム 配信内容 日本時間(予定) Netflix ライブ配信/見逃し配信 2025年12月20日(土)10:00以降

Netflixのおすすめ加入方法

ジョシュアvsジェイク・ポールの中継を行う『Netflix』では、その他にも格闘技コンテンツや映画・ドラマ・アニメなどが視聴可能だ。

そして、主にドコモ MAX・ドコモ ポイ活・ahamo・eximo・ギガホ(eximo・irumo・ギガホは新規受付停止中)のユーザーを対象としたポイント還元サービス「爆アゲセレクション」は、特定の有料会員エンタメサービスをお得にするサービスであり、『Netflix』もその対象に。「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

『Netflix』のプランと月額料金、「爆アゲセレクション」利用時のポイント還元率は以下の通り。

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活

ahamo

eximo

ギガホ

ドコモ光ペア回線 15％還元(122pt) 20％還元(290pt) 20％還元(417pt) [ドコモ回線プラン]

ドコモ mini

irumo

ギガライト

その他回線 15％還元(122pt) 10％還元(145pt) 10％還元(209pt) Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？

「爆アゲセレクション」経由の『Netflix』加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。