元イングランド代表MFジョー・コール「メッシをおねんねさせてやる」…アルゼンチンに火をつける

元イングランド代表MFジョー・コール氏の発言が大きな話題になっている。

北中米ワールドカップ（W杯）準決勝では、イングランド対アルゼンチンが実現。1982年のフォークランド紛争でナショナリズム的に対立した両国は、サッカーでも因縁をつくってきた。

故ディエゴ・マラドーナ氏の“神の手”と“5人抜きゴール”が生まれた1986年W杯準々決勝、デイヴィッド・ベッカム氏がディエゴ・シメオネ氏の挑発に乗り報復行為で退場した1998年W杯ベスト16、ベッカム氏がPKを決めて雪辱を果たした2002年W杯グループリーグ……両チームはそれ以降、2005年11月に親善試合を戦ったきり同じピッチに立ったことがなかったが、今回のW杯でついに激突。FWリオネル・メッシにとっても、キャリア初のイングランドとの公式戦となる。

この一戦を前にして、挑発的にも捉えられる発言をしたのが、ジョー・コール氏だ。『YouTube』のチャンネル“The Rest Is Football”で、同じく元イングランド代表のレジェンド、ガリー・リネカー氏、マイカ・リチャーズ氏、アラン・シアラー氏と対談したジョー・コール氏は、その場で次のような言葉を口にした。

「イングランドがメッシと対戦するのは初めて？ よし、メッシをおねんねさせてやらないとな」

これをまずい発言だと感じたマイカ・リチャーズ氏は「やめろ！ そんなこと言うもんじゃない！」と制止。しかしジョー・コール氏は止まることなく「いや、そうすべきだ。私たちが決勝まで進むんだ。彼らを打ち負かしてやろうじゃないか。私はそうできると、心の底から確信している」と言葉を続けた。

ジョー・コール氏が英語で発したこの言葉は、アルゼンチンをはじめとしたスペイン語圏でも翻訳されて広がることに。「ジョー・コールの言葉がアルゼンチンに火をつける」と報道される事態となった。