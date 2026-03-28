JO1DER SHOW 2026「EIEN 永縁」東京ドーム公演のチケット販売情報は？料金・入手方法まとめ

グローバルボーイズグループJO1によるドーム公演『JO1DER SHOW 2026 “EIEN 永縁”』の開催が決定し、東京ドームでのライブに大きな注目が集まっている。

本記事では、『JO1DER SHOW 2026 “EIEN 永縁”』のチケット情報について紹介する。

JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’(東京ドーム公演)はいつ？

JO1のドーム公演『JO1DER SHOW 2026 “EIEN 永縁”』は、2026年4月に開催される大型ライブツアーの一環として東京ドームで実施される。グループにとって節目となる公演であり、首都圏での開催ということもあって大きな注目を集めている。

東京ドーム公演は2日間にわたって開催され、初日はナイトゲーム、2日目はデイゲーム形式で行われるスケジュールとなっている。平日開催ながらも、全国から多くのファンが集まることが予想される。

具体的な日程と開場・開演時間は以下の通り。

会場 公演日 開場時間 開演時間 東京ドーム 2026年4月8日(水) 16:30 18:30 東京ドーム 2026年4月9日(木) 12:30 14:30

JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’(東京ドーム公演)のチケット販売情報は？

JO1のドーム公演『JO1DER SHOW 2026 “EIEN 永縁”』東京ドーム公演のチケットは、複数回の先行受付を経て、現在は一般発売フェーズに移行している。ファンクラブ先行を中心に段階的に販売が行われてきた中で、最終的な入手機会として一般販売が実施されている状況だ。

一般発売は2026年3月28日(土)10:00から開始され、イープラス、チケットぴあ、ローソンチケットといった主要プレイガイドで取り扱われている。先着順での販売となるため、予定枚数に達し次第終了となる点には注意が必要だ。

チケットは「指定席」と「無限大シート(注釈付指定席)」が同価格で設定されており、いずれも14,300円(税込)。無限大シートは機材の影響などにより視界が制限される可能性がある座席となる。また、ファンクラブ最速先行で指定席に当選した購入者を対象に、アリーナ席保証やサウンドチェック参加権が付帯する「アップグレードシート」(24,200円税込)の抽選も実施された。

これまでにはファンクラブ最速先行をはじめ、複数の会員先行やプレイガイド先行が段階的に実施されており、いずれも高い競争率の中で受付が終了している。一般販売がラストチャンスとなる可能性も高く、早めの対応が求められる。

なお、チケットはすべて電子チケット形式での発券となり、「JO1 OFFICIAL APP」の利用が必須。入場時には本人確認が行われる場合もあるため、事前の準備や注意事項の確認も重要となる。

JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’(東京ドーム公演)のチケットリセールは？

JO1のドーム公演『JO1DER SHOW 2026 “EIEN 永縁”』では、公式のチケットリセールサービスとして「チケプラトレード」の導入が予定されている。やむを得ず来場できなくなった購入者が、定価でチケットを譲渡できる仕組みとなっており、安全に取引できる公式ルートとして注目される。

このリセールはすべて定価での取引となり、不正転売や高額転売を防ぐ設計が採用されている。また、販売方式は先着ではなく抽選制で、期間中に申し込みを行ったユーザーの中から毎日抽選が実施される形式となる。

さらに、公式サービスを通じて取得したチケットは入場が保証されており、安心して利用できる点も大きな特徴だ。一般的なチケット流通サービスと異なり、信頼性の高さが担保されている。

利用にあたっては、電子チケットの受け取りに「JO1 OFFICIAL APP」が必須となる。出品は申込者本人のみが可能で、同行者分のみの出品などはできない。また、日本国内の銀行口座が必要となるなど、一定の条件も設けられている。

一方、購入側はトレードに出品されたチケットがある場合のみ申し込みが可能で、特定の相手から譲り受けることはできない。あくまで抽選によるマッチングとなる点に注意が必要だ。

なお、リセールの具体的な実施期間については現時点で未発表となっているが、例年は電子チケット表示開始時期に合わせて実施されるケースが多い。今後の詳細は公式サイトでの発表を確認する必要がある。

チケット流通サービスを利用する方法

ユーザー数の多い『チケジャム』などのサービスでも、大規模公演のチケットが出品される場合がある。出品を待つだけでなく、希望条件を提示して募集をかける「リクエスト機能」を活用する手段もある。

利用時の注意点

チケットの売買には法的な制限が存在する。「チケット不正転売禁止法」により、興行主の同意を得ないまま定価を超える価格で転売する行為は禁止されている。対象となるのは、販売時に転売禁止が明示されているチケットや、日時・座席・入場者が特定されている興行入場券などだ。

そのため、『チケジャム』でも規約および関連法令の遵守が求められており、適正な範囲での利用が前提となる。不当に高額な出品や出どころが不透明なチケットには注意が必要だ。

チケジャムでのリクエスト手順