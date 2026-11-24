日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、2026シーズン最終戦『JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ』を11月26日(木)から11月29日(日)に開催する。

『JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ』はいつなのか。日程、視聴方法を紹介する。

JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップはいつ？

公式競技(国内メジャー)『JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ』は、宮崎カントリークラブ(宮崎県宮崎市／6543ヤード・パー72)で開催される。

同大会は11月26日(木)から4日間にわたって開催。ツアー優勝者、国内ランキング上位者、世界ランキング上位者から40選手が出場する。

日程

日程(日本時間) ラウンド 11/26(木) 1日目 11/27(金) 2日目 11/28(土) 3日目 11/29(日) 4日目

出場予定選手

青木 瀬令奈（リシャール・ミル）

阿部 未悠（ミネベアミツミ）

荒木 優奈（Sky）

イ ミニョン

入谷 響（加賀電子）

岩井 明愛（Honda）

岩井 千怜（Honda）

ウー チャイェン（Hon Hai Foxconn）

勝 みなみ（明治安田）

加藤 麗奈（ヤマエグループHD）

金澤 志奈（クレスコ）

神谷 そら（郵船ロジスティクス）

河本 結（RICOH）

木戸 愛（日本ケアサプライ）

倉林 紅（サーフビバレッジ）

桑木 志帆（大和ハウス工業）

小祝 さくら（ニトリ）

小林 光希（三徳商事）

佐久間 朱莉（大東建託）

申 ジエ（スリーボンド）

菅 楓華（ニトリ）

菅沼 菜々（あいおいニッセイ同和損保）

鈴木 愛（セールスフォース）

髙野 愛姫（富士住建）

髙橋 彩華（サーフビバレッジ）

仲村 果乃（Plenus）

永井 花奈（ServiceNow）

永峰 咲希（ニトリ）

畑岡 奈紗（アビームコンサルティング）

パク ヒョンギョン（MEDIHEAL）

蛭田 みな美（ＹＵＡＳＡ）

福田 萌維（ニトリ）

藤本 愛菜（ヤマエグループHD）

政田 夢乃（なないろ生命）

宮澤 美咲（HESTA大倉）

安田 祐香（NEC）

山下 美夢有（花王）

吉澤 柚月（三菱電機）

吉田 鈴（大東建託）

笠 りつ子（PGM）

JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップの中継予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 【11/26(木)】8:30~15:30(LIVE)

【11/27(金)】8:30~15:30(LIVE)

【11/28(土)】8:00~15:00(LIVE)

【11/29(日)】8:00~15:30(LIVE)※表彰式終了まで ネット 日本テレビ系列 【11/28(土)】15:00~15:55(録画)

【11/29(日)】16:00~17:25(録画) 地上波 日テレNEWS24 【11/26(木)】12:00~15:15(LIVE)

【11/27(金)】8:30~15:15(LIVE) CS 日テレジータス 【11/27(金)】22:00~28:45(録画)

【11/28(土)】8:00~12:45(LIVE)/24:30~25:30(録画)

【11/29(日)】8:00~12:45(LIVE)/24:00~25:30(録画) CS

JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップの視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。