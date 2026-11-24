日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、2026シーズン最終戦『JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ』を11月26日(木)から11月29日(日)に開催する。
『JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ』はいつなのか。日程、視聴方法を紹介する。
JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップはいつ？
公式競技(国内メジャー)『JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ』は、宮崎カントリークラブ(宮崎県宮崎市／6543ヤード・パー72)で開催される。
同大会は11月26日(木)から4日間にわたって開催。ツアー優勝者、国内ランキング上位者、世界ランキング上位者から40選手が出場する。
日程
出場予定選手
- 青木 瀬令奈（リシャール・ミル）
- 阿部 未悠（ミネベアミツミ）
- 荒木 優奈（Sky）
- イ ミニョン
- 入谷 響（加賀電子）
- 岩井 明愛（Honda）
- 岩井 千怜（Honda）
- ウー チャイェン（Hon Hai Foxconn）
- 勝 みなみ（明治安田）
- 加藤 麗奈（ヤマエグループHD）
- 金澤 志奈（クレスコ）
- 神谷 そら（郵船ロジスティクス）
- 河本 結（RICOH）
- 木戸 愛（日本ケアサプライ）
- 倉林 紅（サーフビバレッジ）
- 桑木 志帆（大和ハウス工業）
- 小祝 さくら（ニトリ）
- 小林 光希（三徳商事）
- 佐久間 朱莉（大東建託）
- 申 ジエ（スリーボンド）
- 菅 楓華（ニトリ）
- 菅沼 菜々（あいおいニッセイ同和損保）
- 鈴木 愛（セールスフォース）
- 髙野 愛姫（富士住建）
- 髙橋 彩華（サーフビバレッジ）
- 仲村 果乃（Plenus）
- 永井 花奈（ServiceNow）
- 永峰 咲希（ニトリ）
- 畑岡 奈紗（アビームコンサルティング）
- パク ヒョンギョン（MEDIHEAL）
- 蛭田 みな美（ＹＵＡＳＡ）
- 福田 萌維（ニトリ）
- 藤本 愛菜（ヤマエグループHD）
- 政田 夢乃（なないろ生命）
- 宮澤 美咲（HESTA大倉）
- 安田 祐香（NEC）
- 山下 美夢有（花王）
- 吉澤 柚月（三菱電機）
- 吉田 鈴（大東建託）
- 笠 りつ子（PGM）
JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップの中継予定
チャンネル
放送・配信時間
形態
U-NEXT
ネット
日本テレビ系列
地上波
日テレNEWS24
CS
日テレジータス
CS
JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップの視聴方法
2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。
テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。
インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。
「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。
無料視聴方法
前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。
U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。
JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法
U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。
U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。