JLPGA 台湾ホンハイレディースゴルフトーナメントのテレビ放送/ネット配信・日程

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、3月12日(木)から3月15日(日)にかけて『台湾ホンハイレディースゴルフトーナメント』が開催される。
本記事では、2026年台湾ホンハイレディースゴルフトーナメントの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
台湾ホンハイレディースゴルフトーナメント2026｜開催日程
台湾ホンハイレディースゴルフトーナメント2026は、日本時間3月12日(木)から4日間にわたってThe Orient Golf & Country Club 333(桃園市亀山区東方球場路100号)で開催。日本国内のトップクラスの女子ゴルファーたちがしのぎを削る。
|日程(日本時間)
|ラウンド
|3/12(木)
|1日目
|3/13(金)
|2日目
|3/14(土)
|3日目
|3/15(日)
|最終日
台湾ホンハイレディースゴルフトーナメント2026｜放送/配信予定
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|U-NEXT
|【3/12(木)】12:15～17:15(LIVE)
【3/13(金)】12:15～17:15(LIVE)
【3/14(土)】12:15～17:15(LIVE)
【3/15(日)】12:15～16:45(LIVE)
|ネット
|BSテレ東
|【3/14(土)】16:00～17:30(録画)
【3/15(日)】16:54～18:15(録画）
|地上波
台湾ホンハイレディースゴルフトーナメント2026｜視聴方法
2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。
テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。
インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。
「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。
無料視聴方法
前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。
U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。
JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法
U-NEXT
U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。
U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
①U-NEXTへアクセス
②「まずは31日間無料トライアル」をタップ
③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！
※本ページに記載の情報は、2026年3月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。