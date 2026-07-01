JLPGA 資生堂・JAL レディスオープンのテレビ放送/ネット配信・日程

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、7月2日(木)から5(日)にかけて『資生堂・JAL レディスオープン』が開催される。
本記事では、資生堂・JAL レディスオープンの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
資生堂・JAL レディスオープン｜開催日程
資生堂・JAL レディスオープンは7月2日(木)から4日間にわたって戸塚カントリー倶楽部 東コース(神奈川県横浜市／6487ヤード・パー72)で開催。日本国内のトップクラスの女子ゴルファーたちがしのぎを削る。
|日程(日本時間)
|ラウンド
|7/2(木)
|1日目
|7/3(金)
|2日目
|7/4(土)
|3日目
|7/5(日)
|最終日
資生堂・JAL レディスオープン｜放送/配信予定
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|U-NEXT
|【7/2(木)】11:45～17:15(LIVE)
【7/3(金)】11:45～17:15(LIVE)
【7/4(土)】9:20～15:15(LIVE)
【7/5(日)】7:50～15:45(LIVE)※表彰式終了まで
|ネット
|テレビ朝日系列
|【7/5(日)】13:55～15:20(LIVE)
|地上波
|スカイA
|【7/4(土)】7:30～12:00(LIVE)／13:00～14:30(LIVE)
【7/5(日)】8:00～13:00(LIVE)
|CS
|BS朝日
|【7/5(日)】15:17～16:20(LIVE)
|BS
資生堂・JAL レディスオープン｜視聴方法
2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。
テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。
インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。
「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。
無料視聴方法
前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。
U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。
JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法
U-NEXT
U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。
U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
①U-NEXTへアクセス
②「まずは31日間無料トライアル」をタップ
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※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。