JLPGA リゾートトラスト レディス2026のテレビ放送/ネット配信・日程

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、5月28日(木)から5月31日(日)にかけて『リゾートトラスト レディス』が開催される。
本記事では、2026年リゾートトラスト レディスの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
リゾートトラスト レディス 2026｜開催日程
リゾートトラスト レディス 2026は、日本時間5月28日(木)から4日間にわたってグランディ那須白河ゴルフクラブ(福島県)で開催。日本国内のトップクラスの女子ゴルファーたちがしのぎを削る。
|日程(日本時間)
|ラウンド
|5/28(木)
|1日目
|5/29(金)
|2日目
|5/30(土)
|3日目
|5/31(日)
|最終日
リゾートトラスト レディス 2026｜放送/配信予定
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|U-NEXT
|【5/28(木)】12:00～18:00(LIVE)
【5/29(金)】12:00～18:00(LIVE)
【5/30(土)】10:00～15:45(LIVE)
【5/31(日)】7:00～15:00(LIVE)※表彰式終了まで
|ネット
|スカイA
|【5/30(土)】8:00～13:00(LIVE)
【5/31(日)】7:30～12:30(LIVE)/20:00～21:30(録画)
|CS
|BS朝日
|【5/30(土)】16:00～17:26(録画)
|BS
|テレビ朝日系列24局ネット
|【5/30(土)】13:30～15:30(LIVE)※静岡朝日テレビ(SATV)
【5/31(日)】16:00～17:25(録画)
|地上波
リゾートトラスト レディス 2026｜視聴方法
2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。
テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。
インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。
「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。
無料視聴方法
前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。
U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。
JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法
U-NEXT
U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。
U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
①U-NEXTへアクセス
②「まずは31日間無料トライアル」をタップ
③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！
※本ページに記載の情報は、2026年5月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。