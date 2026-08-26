JLPGA ニトリレディスゴルフトーナメントのテレビ放送/ネット配信・日程





日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、8月27日(木)から30日(日)にかけて『ニトリレディスゴルフトーナメント』が開催される。

本記事では、『ニトリレディスゴルフトーナメント』の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ニトリレディスゴルフトーナメント｜開催概要

ニトリレディスゴルフトーナメントは、8月27日(木)から4日間にわたって釧路カントリークラブ 鶴居東コース(北海道阿寒郡／6640ヤード・パー72)で開催される。

日程





日程(日本時間) ラウンド 8/27(木) 1日目 8/28(金) 2日目 8/29(土) 3日目 8/30(日) 4日目





ニトリレディスゴルフトーナメント｜放送/配信予定





チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【8/27(木)】12:15~17:15(LIVE)

【8/28(金)】12:15~17:15(LIVE)

【8/29(土)】9:45~14:45(LIVE)

【8/30(日)】8:30~15:45(LIVE)※表彰式終了まで ネット テレビ東京系列 【8/29(土)】16:00~17:15(録画)

【8/30(日)】14:00~15:15(LIVE) 地上波 BSテレ東 【8/29(土)】16:00~17:15(録画)

【8/30(日)】14:00~15:15(LIVE) BS





ニトリレディスゴルフトーナメント｜おすすめ視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。





JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。



