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Nitori Ladies 2025Getty Images
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Yuta Tokuma

JLPGA ニトリレディスゴルフトーナメントのテレビ放送/ネット配信・日程

国内女子ゴルフ2026シーズンJLPGAツアー「ニトリレディスゴルフトーナメント」の日程スケジュール、テレビ中継/ネットライブ予定、無料視聴方法を紹介。


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日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、8月27日(木)から30日(日)にかけて『ニトリレディスゴルフトーナメント』が開催される。

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本記事では、『ニトリレディスゴルフトーナメント』の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ニトリレディスゴルフトーナメント｜開催概要

ニトリレディスゴルフトーナメントは、8月27日(木)から4日間にわたって釧路カントリークラブ 鶴居東コース(北海道阿寒郡／6640ヤード・パー72)で開催される。

日程


日程(日本時間)

ラウンド

8/27(木)

1日目

8/28(金)

2日目

8/29(土)

3日目

8/30(日)

4日目

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ニトリレディスゴルフトーナメント｜放送/配信予定


チャンネル

放送・配信時間

形態

U-NEXT

  • 【8/27(木)】12:15~17:15(LIVE)
  • 【8/28(金)】12:15~17:15(LIVE)
  • 【8/29(土)】9:45~14:45(LIVE)
  • 【8/30(日)】8:30~15:45(LIVE)※表彰式終了まで

ネット

テレビ東京系列

  • 【8/29(土)】16:00~17:15(録画)
  • 【8/30(日)】14:00~15:15(LIVE)

地上波

BSテレ東

  • 【8/29(土)】16:00~17:15(録画)
  • 【8/30(日)】14:00~15:15(LIVE)

BS

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ニトリレディスゴルフトーナメント｜おすすめ視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

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JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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