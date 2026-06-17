JLPGA ニチレイレディスのテレビ放送/ネット配信・日程

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、6月19日(金)から6月21日(日)にかけて『ニチレイレディス』が開催される。

本記事では、ニチレイレディスの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ニチレイレディス｜開催日程

ニチレイレディスは、日本時間6月19日(金)から3日間にわたって袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース(千葉県千葉市／6590ヤード・パー72)で開催。日本国内のトップクラスの女子ゴルファーたちがしのぎを削る。

日程(日本時間) ラウンド 6/19(金) 1日目 6/20(土) 2日目 6/21(日) 最終日

ニチレイレディス｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【6/19(金)】9:30～15:00(LIVE)

【6/20(土)】10:00～15:30(LIVE)

【6/21(日)】8:30～14:00((LIVE)※表彰式終了まで ネット テレビ朝日系列 【6/20(土)】14:30～15:25(LIVE)

【6/21(日)】16:00～17:25(録画) 地上波 BS朝日 【6/20(土)】15:21～15:54(LIVE) BS

ニチレイレディス｜視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

①U-NEXTへアクセス

②「まずは31日間無料トライアル」をタップ

③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！

※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。