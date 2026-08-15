あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20260815 yuka yasuda(C)Getty images
軽井沢72ゴルフトーナメントはU-NEXTで独占配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

NEC軽井沢72ゴルフトーナメント2026 結果速報・リーダーボード｜安田祐香、横峯さくらの成績は？

NEC軽井沢72ゴルフトーナメント2026の結果速報、リーダーボード。安田祐香、横峯さくら、桑木志帆らのラウンド成績まとめ。

JLPGAツアーを独占生配信
jlpga 2026 u-next 16-9

U-NEXT

国内最高峰の女子プロゴルフツアー『JLPGAツアー2026』

U-NEXTで独占生配信を実施中！

まずは31日間無料トライアルに登録！

31日間無料トライアルで視聴可能

「NEC軽井沢72ゴルフトーナメント2026」が、8月14日(金)～8月16日(日)にかけて開催される。

JLPGA「軽井沢72ゴルフトーナメント」はU-NEXTが独占ライブ配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

本記事では、NEC軽井沢72ゴルフトーナメント2026の結果速報・リーダーボードを紹介する。

NEC軽井沢72ゴルフトーナメント2026の結果速報・リーダーボード

NEC軽井沢72ゴルフトーナメント2026の結果速報およびリーダーボードは以下の通り。安田祐香が初日「61」という驚異的なスコアでトーナメントコースレコードに並んでいる。

順位選手名スコア123TOTAL
1安田祐香-1161--61
2横峯さくら-963--63
3イ ミニョン-864--64
3佐久間朱莉-864--64
5サイ ペイイン-765--65
5後藤未有-765--65
5吉澤柚月-765--65
5神谷桃歌-765--65
9沖せいら-666--66
9吉田鈴-666--66
9前多愛-666--66
12原江里菜-567--67
12永井花奈-567--67
12エイミー コガ-567--67
12岡山絵里-567--67
12金澤志奈-567--67
12大出瑞月-567--67
12稲垣那奈子-567--67
12高橋しずく-567--67
12藤本愛菜-567--67
12中村心-567--67
22金田久美子-468--68
22山内日菜子-468--68
22小祝さくら-468--68
22皆吉愛寿香-468--68
22尾関彩美悠-468--68
22大久保柚季-468--68
22宮澤美咲-468--68
22菅楓華-468--68
22@ 廣吉優梨菜-468--68
22@ 後藤あい-468--68
32青木瀬令奈-369--69
32仲宗根澄香-369--69
32大里桃子-369--69
32上野菜々子-369--69
32森井あやめ-369--69
32髙木優奈-369--69
32山本景子-369--69
32泉田琴菜-369--69
32仲村果乃-369--69
32小林光希-369--69
32荒木優奈-369--69
32池ヶ谷瑠菜-369--69
32鳥居さくら-369--69
32奥山純菜-369--69
46木戸愛-270--70
46穴井詩-270--70
46大和笑莉奈-270--70
46福田真未-270--70
46堀琴音-270--70
46藤田光里-270--70
46蛭田みな美-270--70
46永峰咲希-270--70
46川岸史果-270--70
46政田夢乃-270--70
46川﨑春花-270--70
46@ 市村杏-270--70
46福田萌維-270--70
46加藤麗奈-270--70
60テレサ ルー-171--71
60全美貞-171--71
60山城奈々-171--71
60福山恵梨-171--71
60江澤亜弥-171--71
60鈴木愛-171--71
60新垣比菜-171--71
60パナラット タナポルブーンヤラス-171--71
60髙橋彩華-171--71
60セキ ユウティン-171--71
60菅沼菜々-171--71
60髙久みなみ-171--71
60山路晶-171--71
60森田遥-171--71
60佐藤心結-171--71
60桑木志帆-171--71
60與語優奈-171--71
60吉﨑マーナ-171--71
60藤田かれん-171--71
79笠りつ子072--72
79ささきしょうこ072--72
79河本結072--72
79渡邉彩香072--72
79天本ハルカ072--72
79神谷そら072--72
79内田ことこ072--72
79ウー チャイェン072--72
79阿部未悠072--72
79六車日那乃072--72
79上久保実咲072--72
79入谷響072--72
91森田理香子+173--73
91安田彩乃+173--73
91稲見萌寧+173--73
91吉川桃+173--73
91永嶋花音+173--73
91髙野愛姫+173--73
91寺岡沙弥香+173--73
91都玲華+173--73
91伊藤愛華+173--73
100服部真夕+274--74
100下川めぐみ+274--74
100松田鈴英+274--74
100権藤可恋+274--74
104@ 佐藤小洛+375--75
105植竹希望+476--76
105脇元華+476--76
107久保啓子+678--78
107倉林紅+678--78

※＠が表示されている選手はアマチュア。

JLPGA「軽井沢72ゴルフトーナメント」はU-NEXTが独占ライブ配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

NEC軽井沢72ゴルフトーナメント2026のおすすめ視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

JLPGA「軽井沢72ゴルフトーナメント」はU-NEXTが独占ライブ配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

jlpga 2026 u-nextU-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

U-NEXTへアクセス
②「まずは31日間無料トライアル」をタップ
③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！

※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。

JLPGA「軽井沢72ゴルフトーナメント」はU-NEXTが独占ライブ配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

※本ページに記載の情報は、2026年8月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー