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20260814 yuka yasuda(C)Getty images
軽井沢72ゴルフトーナメントはU-NEXTで独占配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

軽井沢72ゴルフトーナメント最終日の開始時間・テレビ放送/ネット配信予定・無料視聴方法

【8月16日】NEC軽井沢72ゴルフトーナメント2026最終日は何時から？スタート時間、地上波テレビ放送の有無、U-NEXT配信予定を紹介。無料視聴方法はある？

JLPGAツアーを独占生配信
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「NEC軽井沢72ゴルフトーナメント2026」の最終日が、8月16日(日)に行われる。

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本記事では、NEC軽井沢72ゴルフトーナメント2026最終日のスタート時間、テレビ放送・ネット配信予定、無料視聴方法の有無を紹介する。

軽井沢72ゴルフトーナメント2026 最終日の開始時間・テレビ放送/ネット配信予定

軽井沢72ゴルフトーナメント2026は、8月16日(日)に最終日(3日目)の決勝ラウンドが開催。第1日・第2日の予選ラウンドにて36ホール終了時で上位50位タイまでとなった選手が、決勝ラウンドに進出している。

大会の模様は、ネット『U-NEXT(31日間無料トライアルあり)』が「月額プラン」にて独占で見放題ライブ＆見逃し配信。最終日の8月16日(日)は、午前8:00から表彰式終了まで中継が行われる予定だ。

最終日のU-NEXT中継予定

開催日ライブ開催時刻見逃し配信期間
8月16日(日)7:55 配信開始
8:00 開演予定		見逃し配信準備完了次第～
8月30日(日)23:59

※大会日程・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよび大会公式サイトよりご確認ください。

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軽井沢72ゴルフトーナメント2026 最終日の無料視聴方法はある？

軽井沢72ゴルフトーナメント2026の地上波テレビ放送は行われず、『TVer』による無料ネット配信も予定されていない。

視聴方法は『U-NEXT』の「月額プラン」に限られるが、同プランには31日間の無料トライアル期間が設けられている。2カ月目からは月額2,189円(税込)で自動更新となるが、無料トライアル期間中に解約した場合は支払いが発生しない。

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軽井沢72ゴルフトーナメント2026視聴の注意事項

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

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U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

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※本ページに記載の情報は、2026年8月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。

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