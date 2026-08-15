「NEC軽井沢72ゴルフトーナメント2026」の最終日が、8月16日(日)に行われる。

本記事では、NEC軽井沢72ゴルフトーナメント2026最終日のスタート時間、テレビ放送・ネット配信予定、無料視聴方法の有無を紹介する。

軽井沢72ゴルフトーナメント2026 最終日の開始時間・テレビ放送/ネット配信予定

軽井沢72ゴルフトーナメント2026は、8月16日(日)に最終日(3日目)の決勝ラウンドが開催。第1日・第2日の予選ラウンドにて36ホール終了時で上位50位タイまでとなった選手が、決勝ラウンドに進出している。

大会の模様は、ネット『U-NEXT(31日間無料トライアルあり)』が「月額プラン」にて独占で見放題ライブ＆見逃し配信。最終日の8月16日(日)は、午前8:00から表彰式終了まで中継が行われる予定だ。

最終日のU-NEXT中継予定

開催日 ライブ開催時刻 見逃し配信期間 8月16日(日) 7:55 配信開始

8:00 開演予定 見逃し配信準備完了次第～

8月30日(日)23:59

※大会日程・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよび大会公式サイトよりご確認ください。

軽井沢72ゴルフトーナメント2026 最終日の無料視聴方法はある？

軽井沢72ゴルフトーナメント2026の地上波テレビ放送は行われず、『TVer』による無料ネット配信も予定されていない。

視聴方法は『U-NEXT』の「月額プラン」に限られるが、同プランには31日間の無料トライアル期間が設けられている。2カ月目からは月額2,189円(税込)で自動更新となるが、無料トライアル期間中に解約した場合は支払いが発生しない。

軽井沢72ゴルフトーナメント2026視聴の注意事項

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

【31日間無料トライアル】U-NEXTのおすすめ加入方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

①U-NEXTへアクセス

②「まずは31日間無料トライアル」をタップ

③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！

※本ページに記載の情報は、2026年8月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。