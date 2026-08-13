あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
NEC KARUIZAWA72 GOLF TOURNAMENT 2025Getty Images
JLPGAツアーはU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録
Yuta Tokuma

JLPGA NEC軽井沢72ゴルフトーナメントのテレビ放送/ネット配信・日程

国内女子ゴルフ2026シーズンJLPGAツアー「NEC軽井沢72ゴルフトーナメント」の日程スケジュール、テレビ中継/ネットライブ予定、無料視聴方法を紹介。

31日間無料トライアルあり
jlpga 2026 u-next 16-9

U-NEXT

国内最高峰の女子プロゴルフツアー『JLPGAツアー2026』

U-NEXTで独占生配信！

まずは31日間無料トライアルに登録！

U-NEXTJLPGAはU-NEXTで独占ライブ配信

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、8月14日(金)から16日(日)にかけて『NEC軽井沢72ゴルフトーナメント』が開催される。

JLPGAツアーはU-NEXTが独占配信31日間無料トライアルに登録

本記事では、NEC軽井沢72ゴルフトーナメントの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

NEC軽井沢72ゴルフトーナメント｜開催日程

NEC軽井沢72ゴルフトーナメントは8月14日(金)から3日間にわたって軽井沢72ゴルフ北コース(長野県北佐久郡／6590ヤード・パー72)で開催。日本国内のトップクラスの女子ゴルファーたちがしのぎを削る。

日程(日本時間)ラウンド
8/14(金)1日目
8/15(土)2日目
8/16(日)最終日

NEC軽井沢72ゴルフトーナメント｜放送/配信予定

チャンネル放送・配信時間形態
U-NEXT【8/14(金)】9:20~15:20(LIVE)
【8/15(土)】9:20~15:20(LIVE)
【8/16(日)】8:00~13:50(LIVE)※表彰式終了まで		ネット

JLPGAツアーはU-NEXTが独占配信31日間無料トライアルに登録

JLPGA NEC軽井沢72ゴルフトーナメント｜視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

JLPGAツアーはU-NEXTが独占配信31日間無料トライアルに登録

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

jlpga 2026 u-nextU-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

U-NEXTへアクセス
②「まずは31日間無料トライアル」をタップ
③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！

※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。

JLPGAツアーはU-NEXTが独占配信31日間無料トライアルに登録

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー