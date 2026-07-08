JLPGA ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップのテレビ放送/ネット配信・日程

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、7月9日(木)から12(日)にかけて『ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ』が開催される。

本記事では、ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ｜開催日程

ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップは7月9日(木)から4日間にわたって真駒内カントリークラブ 空沼コース(北海道札幌市／6700ヤード・パー72)で開催。日本国内のトップクラスの女子ゴルファーたちがしのぎを削る。

日程(日本時間) ラウンド 7/9(木) 1日目 7/10(金) 2日目 7/11(土) 3日目 7/12(日) 最終日

ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【7/9(木)】12:00～17:10(LIVE)

【7/10(金)】12:00～17:10(LIVE)

【7/11(土)】9:45～14:45(LIVE)

【7/12(日)】8:30～15:45(LIVE)※表彰式終了まで ネット テレビ東京系列 【7/11(土)】16:00～17:15(録画)

【7/12(日)】14:00～15:15(LIVE) 地上波 BSテレビ東京 【7/11(土)】16:00～17:15(録画)

【7/12(日)】14:00～15:15(LIVE) BS ゴルフネットワーク 【7/11(土)】7:30～10:30(LIVE)

【7/12(日)】8:00～10:30(LIVE) CS

ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ｜視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

①U-NEXTへアクセス

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※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。