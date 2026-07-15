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Yuta Tokuma

JLPGA 明治安田レディスゴルフトーナメントのテレビ放送/ネット配信・日程

国内女子ゴルフ2026シーズンJLPGAツアー「明治安田レディスゴルフトーナメント」の日程スケジュール、テレビ中継/ネットライブ予定、無料視聴方法を紹介。

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日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、7月16日(木)から19日(日)にかけて『明治安田レディスゴルフトーナメント』が開催される。

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本記事では、ミ明治安田レディスゴルフトーナメントの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

明治安田レディスゴルフトーナメント｜開催日程

明治安田レディスゴルフトーナメントは7月16日(木)から4日間にわたって仙台クラシックゴルフ倶楽部(宮城県富谷市／6692ヤード・パー72)で開催。日本国内のトップクラスの女子ゴルファーたちがしのぎを削る。

日程(日本時間)ラウンド
7/16(木)1日目
7/17(金)2日目
7/18(土)3日目
7/19(日)最終日

明治安田レディスゴルフトーナメント｜放送/配信予定

チャンネル放送・配信時間形態
U-NEXT【7/16(木)】6:30～17:30(LIVE)
【7/17(金)】6:30～17:30(LIVE)
【7/18(土)】6:30～13:30(LIVE)
【7/19(日)】6:30～14:00(LIVE)※表彰式終了まで		ネット
テレビ東京系列【7/18(土)】16:00～17:15(録画)
【7/19(日)】14:00～15:15(録画)		地上波
ミヤギテレビ【7/18(土)】15:45～17:00(録画)
【7/19(日)】14:00～15:15(録画)		地上波
BSテレビ東京【7/18(土)】16:00～17:15(録画)
【7/19(日)】14:00～15:15(LIVE)		BS

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明治安田レディスゴルフトーナメント｜視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

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JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

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U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

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※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。

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