JLPGA マスターズGCレディースのテレビ放送/ネット配信予定





日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、10月23日(木)から25日(日)にかけて『NOBUTA GROUP マスターズGCレディース』が開催される。

本記事では、『NOBUTA GROUP マスターズGCレディース』の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

NOBUTA GROUP マスターズGCレディース｜開催概要

NOBUTA GROUP マスターズGCレディースは、10月23日(木)から4日間にわたってマスターズゴルフ倶楽部(兵庫県三木市／6520ヤード・パー72)で開催される。

日程

日程(日本時間) ラウンド 10/22(木) 1日目 10/23(金) 2日目 10/24(土) 3日目 10/25(日) 4日目

NOBUTA GROUP マスターズGCレディース｜テレビ放送・ネット配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 【10/22(木)】9:30~15:50(LIVE)

【10/23(金)】9:20~15:40(LIVE)

【10/24(土)】9:10~15:20(LIVE)

【10/25(日)】7:30~14:30(LIVE)※表彰式終了まで ネット MBS 【10/24(土)】14:00～14:54(LIVE)

【10/25(日)】15:00～16:24(録画) 地上波 BS-TBS 【10/24(土)】14:00～14:54(LIVE)

【10/25(日)】12:00～14:24(LIVE) BS GAORA SPORTS 【10/22(木)】10:00~12:00(LIVE) / 13:30~15:30(LIVE)

【10/23(金)】10:00~12:00(LIVE) / 13:30~15:30(LIVE)

【10/24(土)】19:00～20:00(録画)

【10/25(日)】19:00～22:00(録画) CS

NOBUTA GROUP マスターズGCレディース｜おすすめ視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。