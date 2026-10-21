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NOBUTA GROUP MASTERS GC LADIES 2025Getty Images
JLPGAツアーはU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

JLPGA マスターズGCレディースのテレビ放送/ネット配信予定

国内女子ゴルフ2026シーズンJLPGAツアー「NOBUTA GROUP マスターズGCレディース」の日程スケジュール、テレビ中継/ネットライブ予定、無料視聴方法を紹介。


JLPGAツアーを独占生配信
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日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、10月23日(木)から25日(日)にかけて『NOBUTA GROUP マスターズGCレディース』が開催される。

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本記事では、『NOBUTA GROUP マスターズGCレディース』の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

NOBUTA GROUP マスターズGCレディース｜開催概要

NOBUTA GROUP マスターズGCレディースは、10月23日(木)から4日間にわたってマスターズゴルフ倶楽部(兵庫県三木市／6520ヤード・パー72)で開催される。

日程

日程(日本時間)

ラウンド

10/22(木)

1日目

10/23(金)

2日目

10/24(土)

3日目

10/25(日)

4日目

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NOBUTA GROUP マスターズGCレディース｜テレビ放送・ネット配信予定

チャンネル

放送・配信時間

形態

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

  • 【10/22(木)】9:30~15:50(LIVE)
  • 【10/23(金)】9:20~15:40(LIVE)
  • 【10/24(土)】9:10~15:20(LIVE)
  • 【10/25(日)】7:30~14:30(LIVE)※表彰式終了まで

ネット

MBS

  • 【10/24(土)】14:00～14:54(LIVE)
  • 【10/25(日)】15:00～16:24(録画)

地上波

BS-TBS

  • 【10/24(土)】14:00～14:54(LIVE)
  • 【10/25(日)】12:00～14:24(LIVE)

BS

GAORA SPORTS

  • 【10/22(木)】10:00~12:00(LIVE) / 13:30~15:30(LIVE)
  • 【10/23(金)】10:00~12:00(LIVE) / 13:30~15:30(LIVE)
  • 【10/24(土)】19:00～20:00(録画)
  • 【10/25(日)】19:00～22:00(録画)

CS

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NOBUTA GROUP マスターズGCレディース｜おすすめ視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

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JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

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U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

  1. U-NEXTへアクセス
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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