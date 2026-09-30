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Japan Women's Open Golf Championship 2025Getty Images
JLPGAツアーはU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

日本女子オープンはどこで見られる？無料視聴はできる？

国内女子ゴルフ2026シーズンJLPGAツアー、国内メジャー「日本女子オープンゴルフ選手権」の無料視聴方法を紹介。


JLPGAツアーを独占生配信
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31日間無料トライアルで視聴可能

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、10月1日(木)から4日(日)にかけて公式競技(国内メジャー)の1つ『日本女子オープンゴルフ選手権』が開催される。

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本記事では、『日本女子オープンゴルフ選手権』はどこで見ることができるのか。無料視聴方法を紹介する。

日本女子オープンゴルフ選手権｜どこで見られる？

日本女子オープンゴルフ選手権は、10月1日(木)から4日間にわたって宝塚ゴルフ倶楽部 旧コース(兵庫県宝塚市／6185ヤード・パー72)で開催される。

地上波・NHK総合で第1ラウンドから第4ラウンドまで生中継。NHK BSでは第1・2ラウンドを生中継される。

無料視聴方法

NHK総合、NHK BSはいずれも無料での視聴が可能となっている。

なお2026シーズンのJLPGAツアーをライブ配信しているU-NEXTでは、日本女子オープンゴルフ選手権の配信が予定されていない。

ラウンド

日程(日本時間)

NHK 総合

NHK BS

第1ラウンド

10/1(木)

15:10~17:00(LIVE)

13:00~15:10(LIVE)

第2ラウンド

10/2(金)

15:10~17:00(LIVE)

13:00~15:10(LIVE)

第3ラウンド

10/3(土)

13:50~16:00(LIVE)


第4ラウンド

10/4(日)

13:05~16:00(LIVE)


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JLPGAツアー｜おすすめ視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

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JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

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U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

  1. U-NEXTへアクセス
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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