JLPGA 日本女子オープンゴルフ選手権のテレビ放送/ネット配信予定

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、10月1日(木)から4日(日)にかけて公式競技(国内メジャー)の1つ『日本女子オープンゴルフ選手権』が開催される。
本記事では、『日本女子オープンゴルフ選手権』の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
日本女子オープンゴルフ選手権｜開催概要
日本女子オープンゴルフ選手権は、10月1日(木)から4日間にわたって宝塚ゴルフ倶楽部 旧コース(兵庫県宝塚市／6185ヤード・パー72)で開催される。
同大会は公式競技(国内メジャー)の1つ。日本選手権大会に相当する日本ゴルフ協会（JGA）主催競技だ。
優勝賞金は3000万円、賞金総額1億5000万円となっている。
日程
日程(日本時間)
ラウンド
10/1(木)
第1ラウンド
10/2(金)
第2ラウンド
10/3(土)
第3ラウンド
10/4(日)
第4ラウンド
日本女子オープンゴルフ選手権｜中継予定
チャンネル
放送・配信時間
形態
U-NEXT
ネット
NHK 総合
地上波
NHK BS
BS
JLPGAツアー｜おすすめ視聴方法
2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。
テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。
インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。
「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。
無料視聴方法
前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。
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JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法U-NEXT
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。