JLPGA 北海道 ｍｅｉｊｉ カップのテレビ放送/ネット配信・日程

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、8月5日(金)から7日(日)にかけて『北海道 ｍｅｉｊｉ カップ』が開催される。

本記事では、北海道 ｍｅｉｊｉ カップの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

北海道 ｍｅｉｊｉ カップ｜開催日程

北海道 ｍｅｉｊｉ カップは8月5日(金)から3日間にわたって札幌国際カントリークラブ 島松コース(北海道北広島市／6709ヤード・パー72)で開催。日本国内のトップクラスの女子ゴルファーたちがしのぎを削る。

日程(日本時間) ラウンド 8/5(金) 1日目 8/6(土) 2日目 8/7(日) 最終日

北海道 ｍｅｉｊｉ カップ｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【8/5(金)】11:30～16:40(LIVE)

【8/6(土)】8:10～13:10(LIVE)

【8/7(日)】6:00～13:30(LIVE)※表彰式終了まで ネット UHB

※最終日はフジテレビ系列全国27局ネット 【8/5(金)】13:50～15:45(LIVE)/24:45～26:40(録画)

【8/6(土)】14:00～16:00(LIVE)/25:45～27:45(録画)

【8/7(日)】16:05～17:20(録画) 地上波 BSフジ 【8/5(金)】14:00～15:45(LIVE)

【8/6(土)】14:00～16:00(LIVE)

【8/7(日)】11:00～12:00(LIVE) BS フジテレビONE 【8/5(金)】13:50～15:45(LIVE)

【8/6(土)】14:00～16:00(LIVE)

【8/7(日)】20:45～21:45(録画)/21:45～23:00(録画) CS

大東建託・いい部屋ネットレディス｜視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

①U-NEXTへアクセス

②「まずは31日間無料トライアル」をタップ

③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！

※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。