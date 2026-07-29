JLPGA 北海道 ｍｅｉｊｉ カップのテレビ放送/ネット配信・日程

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、8月5日(金)から7日(日)にかけて『北海道 ｍｅｉｊｉ カップ』が開催される。
本記事では、北海道 ｍｅｉｊｉ カップの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
北海道 ｍｅｉｊｉ カップ｜開催日程
北海道 ｍｅｉｊｉ カップは8月5日(金)から3日間にわたって札幌国際カントリークラブ 島松コース(北海道北広島市／6709ヤード・パー72)で開催。日本国内のトップクラスの女子ゴルファーたちがしのぎを削る。
|日程(日本時間)
|ラウンド
|8/5(金)
|1日目
|8/6(土)
|2日目
|8/7(日)
|最終日
北海道 ｍｅｉｊｉ カップ｜放送/配信予定
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|U-NEXT
|【8/5(金)】11:30～16:40(LIVE)
【8/6(土)】8:10～13:10(LIVE)
【8/7(日)】6:00～13:30(LIVE)※表彰式終了まで
|ネット
|UHB
※最終日はフジテレビ系列全国27局ネット
|【8/5(金)】13:50～15:45(LIVE)/24:45～26:40(録画)
【8/6(土)】14:00～16:00(LIVE)/25:45～27:45(録画)
【8/7(日)】16:05～17:20(録画)
|地上波
|BSフジ
|【8/5(金)】14:00～15:45(LIVE)
【8/6(土)】14:00～16:00(LIVE)
【8/7(日)】11:00～12:00(LIVE)
|BS
|フジテレビONE
|【8/5(金)】13:50～15:45(LIVE)
【8/6(土)】14:00～16:00(LIVE)
【8/7(日)】20:45～21:45(録画)/21:45～23:00(録画)
|CS
大東建託・いい部屋ネットレディス｜視聴方法
2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。
テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。
インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。
「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。
無料視聴方法
前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。
U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。
JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法
U-NEXT
U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。
U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
①U-NEXTへアクセス
②「まずは31日間無料トライアル」をタップ
③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！
※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。