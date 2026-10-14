JLPGA 富士通レディース2026のテレビ放送/ネット配信予定

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、10月15日(木)から18日(日)にかけて『富士通レディース2026』が開催される。

本記事では、『富士通レディース2026』の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

富士通レディース2026｜開催概要

富士通レディース2026は、10月15日(木)から4日間にわたって東急セブンハンドレッドクラブ(千葉県千葉市／6717ヤード・パー72)で開催される。

日程

日程(日本時間) ラウンド 10/15(木) 1日目 10/16(金) 2日目 10/17(土) 3日目 10/18(日) 4日目

スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント｜テレビ放送・ネット配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 【10/15(木)】10:00~16:15(LIVE)

【10/16(金)】10:00~16:15(LIVE)

【10/17(土)】10:20~15:40(LIVE)

【10/18(日)】8:00~15:00(LIVE)※表彰式終了まで ネット テレビ朝日 【10/17(土)】14:30~15:25(LIVE)

【10/18(日)】16:00~17:25(録画) 地上波 BS朝日 【10/17(土)】12:30~14:30(LIVE) BS スカイA 【10/17(土)】8:00~13:00(LIVE)

【10/18(日)】8:00~13:00(LIVE) CS

富士通レディース2026｜おすすめ視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。