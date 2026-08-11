MLB新人王の選定基準は？過去の受賞者・日本人の選出歴はある？

MLB（メジャーリーグ）において、シーズンで最も活躍した新人選手に贈られる最優秀新人選手賞（ルーキー・オブ・ザ・イヤー）。日本人では過去4人が受賞している。

本記事では、MLB新人王の基準と過去の受賞者を紹介していく。

新人王｜基準・条件

新人王はシーズン終了後、全米野球記者協会 (BBWAA) の投票により、アメリカンリーグ・ナショナルリーグからそれぞれ1人が選ばれる。

受賞資格がある選手は、MLBデビュー1年目の選手のみではない。前シーズンまでのMLB通算実績が、以下の両条件を満たす選手が選考対象となる。

なおMLB以外の他国プロリーグでの実績は考慮されない。したがってNPBなど他国プロリーグでプレー経験があっても、新人王の受賞資格はある。

2026年シーズンの日本人選手では、村上宗隆(ホワイトソックス)と岡本和真(ブルージェイズ)が新人王の候補に挙げられている。

受賞資格

※MLBでの通算実績

野手は130打数未満、投手は50投球回未満

アクティブ・ロースター登録期間が45日未満

新人王｜過去の日本人受賞者

上記の通り、NPBなどでの出場実績があっても、MLBの新人王の選考対象となる。

日本人選手では1995年に野茂英雄が初受賞。2000年に佐々木主浩、2001年にイチローが2年連続で受賞した。日本人選手による直近の新人王は、2018年の大谷翔平だ。

なお2001年のイチローは、打率.350で首位打者を獲得。さらに盗塁王、最多安打、シルバースラッガー賞、ゴールドグラブ賞の個人タイトルを受賞した。マリナーズのアメリカンリーグ西地区優勝に貢献し、シーズンMVPにも輝いている。

受賞者・成績

シーズン 受賞者 チーム 成績 1995年 野茂英雄 ロサンゼルス・ドジャース 13勝6敗 防2.54 2000年 佐々木主浩 シアトル・マリナーズ 2勝5敗37S 防3.16 2001年 イチロー シアトル・マリナーズ .350 8本 69点 56盗 2018年 大谷翔平 ロサンゼルス・エンゼルス 4勝2敗 防3.31

.285 22本 61点 10盗

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