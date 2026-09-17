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56th SUMITOMO LIFE Vitality Ladies TOKAI CLASSICGetty Images
日本女子プロゴルフ選手権はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

JLPGA 第57回住友生命Vitalityレディス 東海クラシックのテレビ放送/ネット配信・日程

国内女子ゴルフ2026シーズンJLPGAツアー「第57回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」の日程スケジュール、テレビ中継/ネットライブ予定、無料視聴方法を紹介。


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日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、9月18日(金)から20日(日)にかけて『第57回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック』が開催される。

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本記事では、『第57回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック』の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

第57回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック｜開催概要

第57回住友生命Vitalityレディス 東海クラシックは、9月18日(金)から3日間にわたって新南愛知カントリークラブ美浜コース(愛知県知多郡／6565ヤード・パー72)で開催される。

日程

日程(日本時間)

ラウンド

9/18(金)

1日目

9/19(土)

2日目

9/20(日)

3日目

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第57回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック｜テレビ放送・ネット配信予定

チャンネル

放送・配信時間

形態

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

  • 【9/18(金)】8:15~14:30(LIVE)
  • 【9/19(土)】9:25~15:40(LIVE)
  • 【9/20(日)】8:45~15:00(LIVE)※表彰式終了まで

ネット

東海テレビ

  • 【9/18(金)】14:45~16:50(録画)/24:50~26:55(録画)
  • 【9/19(土)】13:30~15:30(LIVE)/25:10~27:10(録画)
  • 【9/20(日)】14:30~15:00(録画)* /24:55~26:55(録画)*ドライビング女王コンテスト

地上波

フジテレビ系列全国28局ネット

  • 【9/20(日)】16:05~17:35(録画)

地上波

ゴルフネットワーク

  • 【9/18(金)】22:00~24:00(録画)
  • 【9/19(土)】7:00~10:30(LIVE) / 21:00~23:00(録画)
  • 【9/20(日)】7:00~9:45(LIVE) /10:15~10:45(録画)* / 22:00~23:30(録画)*ドライビング女王コンテスト

CS

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第57回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック｜おすすめ視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

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JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

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U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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