JLPGA 第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメントのテレビ放送/ネット配信・日程

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、9月25日(金)から27日(日)にかけて『第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント』が開催される。
本記事では、『第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント』の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント｜開催概要
第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメントは、9月25日(金)から3日間にわたって利府ゴルフ倶楽部(宮城県宮城郡／6600ヤード・パー72)で開催される。
日程
日程(日本時間)
ラウンド
9/25(金)
9/26(土)
9/27(日)
第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント｜テレビ放送・ネット配信予定
チャンネル
放送・配信時間
形態
U-NEXT
ネット
ミヤギテレビ
地上波
日本テレビ系列全国23局ネット
地上波
日テレジータス
CS
第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント｜おすすめ視聴方法
2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。
テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。
インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。
「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。
無料視聴方法
前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。
U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。
JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法U-NEXT
U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。
U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
- U-NEXTへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。