JLPGA 第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメントのテレビ放送/ネット配信・日程





日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、9月25日(金)から27日(日)にかけて『第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント』が開催される。

本記事では、『第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント』の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント｜開催概要

第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメントは、9月25日(金)から3日間にわたって利府ゴルフ倶楽部(宮城県宮城郡／6600ヤード・パー72)で開催される。

日程

日程(日本時間) ラウンド 9/25(金) 1日目 9/26(土) 2日目 9/27(日) 3日目

第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント｜テレビ放送・ネット配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 【9/25(金)】9:45~16:30(LIVE)

【9/26(土)】10:00~16:30(LIVE)

【9/27(日)】8:30~14:30(LIVE)※表彰式終了まで ネット ミヤギテレビ 【9/25(金)】10:25~11:25(LIVE) / 15:50~17:53(録画)

【9/26(土)】10:30~11:25(LIVE) / 13:30~16:00(LIVE) 地上波 日本テレビ系列全国23局ネット 【9/27(日)】15:00～16:25(録画) 地上波 日テレジータス 【9/25(金)】23:00~25:00(録画)

【9/26(土)】7:30~10:45(LIVE) / 13:30~14:30(LIVE) / 22:15~23:45(録画)

【9/27(日)】7:30~9:30(LIVE) / 22:15~23:45(録画) CS

第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント｜おすすめ視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。