JLPGA 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメントのテレビ放送/ネット配信予定





日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、10月30日(金)から11月1日(日)にかけて『樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント』が開催される。

本記事では、『樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント』の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント｜開催概要

樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメントは、10月30日(金)から3日間にわたって東名カントリークラブ(静岡県裾野市／6530ヤード・パー72)で開催される。

日程

日程(日本時間) ラウンド 10/30(金) 1日目 10/31(土) 2日目 11/1(日) 3日目

樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント｜テレビ放送・ネット配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 【10/30(金)】9:30~15:40(LIVE)

【10/31(土)】9:30~15:40(LIVE)

【11/1(日)】9:15~15:15(LIVE)※表彰式終了まで ネット テレビ朝日系列 【11/1(日)】16:00~17:25(録画) 地上波 BS朝日 【10/31(土)】7:00~18:00(録画) BS CSテレ朝チャンネル2 【10/30(金)】7:00~13:00(LIVE) / 13:00~16:00(LIVE)

【10/31(土)】7:00~12:00(LIVE)

【11/1(日)】7:00~12:00(LIVE) / 21:00~22:30(録画) CS

樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント｜おすすめ視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。