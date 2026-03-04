JLPGA 2026シーズンはどこで見られる？無料視聴はできる？

2026シーズンの国内女子ゴルフJLPGAツアーは、「第39回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント（3月5日-8日）」で開幕する。

本記事では、2026シーズンのJLPGAツアーの放送配信予定、視聴方法について紹介する。

JLPGAツアーとは？

「JLPGAツアー」は、日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)が主催する国内最高峰の女子ゴルフツアー。レギュラーツアーを中心に、ステップ・アップ・ツアーやレジェンズツアーなど複数のカテゴリーで構成され、年間を通して多くのトーナメントが開催されている。

選手の活躍は賞金ランキングだけでなく、総合的なパフォーマンスを評価する「メルセデス・ランキング」でも測られ、2022年からはこのランキングがシード権決定の基準となっている。

出場資格には、前年度の成績に応じたシード権、予選会(QT)を勝ち抜いた選手、主催者推薦枠、産休・怪我からの復帰選手向けの特別制度などがある。さらに、シーズン中には成績に応じて出場優先順位を再評価する「リランキング制度」も導入されている。

JLPGAツアー｜放送配信予定

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

特にインターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

①U-NEXTへアクセス

②「まずは31日間無料トライアル」をタップ

③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！

※本ページに記載の情報は、2026年2月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。