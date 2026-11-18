日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、11月19日(木)から11月22日(日)にかけて『第45回大王製紙エリエールレディスオープン』が開催される。

本記事では、『第45回大王製紙エリエールレディスオープン』の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

第45回大王製紙エリエールレディスオープン｜開催概要

『第45回大王製紙エリエールレディスオープン』は、10月19日(木)から4日間にわたってエリエールゴルフクラブ松山(愛媛県松山市／6595ヤード・パー71)で開催される。

同大会は2026シーズンのJLPGAツアー第36戦。最終戦の公式競技(国内メジャー)『JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ』を含め、今シーズンは残り2戦となる。

日程

日程(日本時間) ラウンド 11/19(木) 1日目 11/20(金) 2日目 11/21(土) 3日目 11/22(日) 4日目

第45回大王製紙エリエールレディスオープン｜テレビ放送・ネット配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 【11/19(木)】9:30~15:30(LIVE)

【11/20(金)】9:30~15:30(LIVE)

【11/21(土)】9:30~15:30(LIVE)

【11/22(日)】9:00~14:45(LIVE)※表彰式終了まで ネット 日本テレビ系列 【11/21(土)】15:00~15:55(録画)

【11/22(日)】15:00~16:25(録画) 地上波 BS日テレ 【11/21(土)】16:00~16:55(録画) BS 日テレNEWS24 【11/20(金)】13:15~16:15(LIVE) CS 日テレジータス 【11/21(土)】7:45~9:45(LIVE)/25:30~26:30(録画)

【11/22(日)】7:45~9:45(LIVE)/25:30~27:00(録画) CS

第45回大王製紙エリエールレディスオープン｜おすすめ視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。