ルヴァン杯プライムステージ組み合わせ決定!前年王者・川崎Fは神戸と激突

【国内サッカー ニュース】組み合わせ決定オープンドロー(抽選会)では、11月7日(土)に予定されているJリーグYBCルヴァンカップの決勝が国立競技場で行われることも発表された。

JリーグYBCルヴァンカップ・プライムステージの組み合わせ決定オープンドロー(抽選会)が13日に行われ、ベスト8の対戦カードが決定した。

Jリーグの公式戦は、新型コロナウイルスの影響により長期の中断を強いられ、大会方式や日程の変更を余儀なくされている。ルヴァン杯では、グループステージ突破チーム数が当初の10チームではなく5チームに絞られることとなり、プレーオフステージも廃止された。

各グループ首位4クラブ(川崎フロンターレ、セレッソ大阪、北海道コンサドーレ札幌、柏レイソル)、2位チームの成績上位1クラブ(名古屋グランパス)、AFCチャンピオンズリーグ(ACL)に参戦した3クラブ(横浜F・マリノス、FC東京、ヴィッセル神戸)の計8クラブにより、いきなりプライムステージから行われることとなった。

また、プライムステージの準々決勝、準決勝もホーム&アウェイの2試合ではなく一発勝負で開催。日程は準々決勝が9月2日(水)、準決勝が10月7日(水)、決勝が11月7日(土)に予定。また、決勝は国立競技場で行われることが決定した。

そして、組み合わせ抽選の結果、前年度の大会覇者・川崎Fは神戸と激突。さらに、グループステージで全勝を収めたC大阪と柏が顔を合わせることとなった。明治安田生命J1リーグ王者・横浜FMは札幌、ACLに参戦しているFC東京は名古屋と対戦することが決定している。

プライムステージ組み合わせ

■準々決勝(9/2)

札幌 vs 横浜FM …①

C大阪 vs 柏 …②

神戸 vs 川崎F …③

FC東京 vs 名古屋 …④

■準決勝(10/7)

①の勝者 vs ②の勝者 …⑤

③の勝者 vs ④の勝者 …⑥

■決勝(11/7)

⑤の勝者 vs ⑥の勝者