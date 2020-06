「選手たちは頭と身体をフル回転させて戦う準備をしてきた」。レノファ山口・霜田監督の確信

【国内サッカー ニュース】Jリーグが再開する。「DAZN Jリーグ推進委員会」では「THIS IS MY CLUB-FOR RESTART WITH LOVE-」と称し、インタビューを実施。ここではレノファ山口・霜田監督に話を聞いた。