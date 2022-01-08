12年ぶりJ1昇格の京都サンガF.C.が新体制発表！ 背番号10は下部組織出身の福岡慎平
Josun
(C)Getty images
京都サンガF.C.は8日、2022シーズンのトップチーム編成を発表した。
2021シーズンの明治安田生命J1リーグを24勝12分け6敗の2位で終えた京都。曹貴裁監督の就任1年目にして、12年ぶりのJ1昇格を果たした。
2022シーズンに向けては曹貴裁監督の続投を発表。新戦力には豊川雄太や山﨑凌吾、金子大毅、大前元紀らを加えた。そして、背番号は山﨑が「11」を着用し、豊川は「23」、金子は「19」、大前は「50」となった。また、「10」は昨年まで「31」だった下部組織出身の福岡慎平が背負う。
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■選手背番号
- 1 GK 若原智哉
- 2 DF 飯田貴敬
- 3 DF 麻田将吾
- 4 DF メンデス（←甲府／完全移籍）
- 5 DF アピアタウィア久（←仙台／完全移籍）
- 6 DF 本多勇喜
- 7 MF 武富孝介
- 8 MF 荒木大吾
- 9 FW ピーター・ウタカ
- 10 MF 福岡慎平
- 11 FW 山﨑凌吾（←名古屋／完全移籍）
- 13 FW 宮吉拓実
- 14 DF 白井康介
- 15 DF 長井一真
- 16 MF 武田将平
- 17 DF 荻原拓也
- 18 MF 松田天馬
- 19 MF 金子大毅（←浦和／期限付き）
- 20 FW マルティノス（←山形／完全移籍）
- 21 GK 上福元直人（←徳島／完全移籍）
- 23 FW 豊川雄太（←C大阪／完全移籍）
- 24 MF 川﨑颯太
- 25 MF 中野桂太
- 26 GK 太田岳志
- 27 MF 山田楓喜
- 28 FW 田中和樹 ※特別指定選手
- 29 GK 松原修平（←群馬／完全移籍）
- 31 DF 井上黎生人（←岡山／完全移籍）
- 32 GK マイケル・ウッド（←アルメレ・シティFC／完全移籍）
- 33 MF 三沢直人
- 39 FW イスマイラ
- 50 FW 大前元紀（←群馬／完全移籍）
■スタッフ体制
- 監督 曹貴裁
- ヘッドコーチ 長澤徹
- コーチ 杉山弘一
- コーチ 石川隆司
- コーチ 若宮直道