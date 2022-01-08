京都サンガF.C.は8日、2022シーズンのトップチーム編成を発表した。

2021シーズンの明治安田生命J1リーグを24勝12分け6敗の2位で終えた京都。曹貴裁監督の就任1年目にして、12年ぶりのJ1昇格を果たした。

2022シーズンに向けては曹貴裁監督の続投を発表。新戦力には豊川雄太や山﨑凌吾、金子大毅、大前元紀らを加えた。そして、背番号は山﨑が「11」を着用し、豊川は「23」、金子は「19」、大前は「50」となった。また、「10」は昨年まで「31」だった下部組織出身の福岡慎平が背負う。

■選手背番号

1 GK 若原智哉

2 DF 飯田貴敬

3 DF 麻田将吾

4 DF メンデス（←甲府／完全移籍）

5 DF アピアタウィア久（←仙台／完全移籍）

6 DF 本多勇喜

7 MF 武富孝介

8 MF 荒木大吾

9 FW ピーター・ウタカ

10 MF 福岡慎平

11 FW 山﨑凌吾（←名古屋／完全移籍）

13 FW 宮吉拓実

14 DF 白井康介

15 DF 長井一真

16 MF 武田将平

17 DF 荻原拓也

18 MF 松田天馬

19 MF 金子大毅（←浦和／期限付き）

20 FW マルティノス（←山形／完全移籍）

21 GK 上福元直人（←徳島／完全移籍）

23 FW 豊川雄太（←C大阪／完全移籍）

24 MF 川﨑颯太

25 MF 中野桂太

26 GK 太田岳志

27 MF 山田楓喜

28 FW 田中和樹 ※特別指定選手

29 GK 松原修平（←群馬／完全移籍）

31 DF 井上黎生人（←岡山／完全移籍）

32 GK マイケル・ウッド（←アルメレ・シティFC／完全移籍）

33 MF 三沢直人

39 FW イスマイラ

50 FW 大前元紀（←群馬／完全移籍）

■スタッフ体制