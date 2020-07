J1再開！DAZNが川崎Ｆvs鹿島をスポーツナビで無料配信。全56クラブに取材した特設ページも開設

J1再開!DAZNが川崎Fvs鹿島をスポーツナビで無料配信。全56クラブに取材した特設ページも開設

【国内サッカー ニュース】スポーツ・チャンネル「DAZN(ダゾーン)」は、スポーツ総合サイト「スポーツナビ」と連携し、7月4日(土)に行われる明治安田生命J1リーグ第2節・川崎フロンターレvs鹿島アントラーズの一戦を無料ライブ配信する。

先週末の明治安田生命J2リーグ再開、明治安田生命J3リーグ開幕に続き、いよいよJ1リーグが本日、再開する。スポーツがある日常がようやく戻りつつある中、この興奮をより多くのファン・サポーターと分かち合うため、DAZNは「スポーツナビ」と連携し、再開節・川崎フロンターレvs鹿島アントラーズの一戦を「スポーツナビ」上にて無料配信する。日時は4日19時より。DAZNはJリーグの魅力をより多くの人に届けるため、今回の再開節以降も定期的に無料配信を行っていく予定だ。

また、“Jリーグを盛り上げる”目的でDAZNとパートナーメディアが昨年立ち上げた「DAZN Jリーグ推進委員会」では、参加18メディアがJ1・J 2・J3全56クラブの監督、選手、クラブスタッフらを取材。これらインタビューは「THIS IS MY CLUB -FOR RESTART WITH LOVE-」と称し「スポーツナビ」上の特別ページで公開されている。

無料配信および特別ページの概要は以下のとおり。

その他のチーム

■明治安田生命J1リーグライブ配信概要

対象試合: J1第2節川崎・フロンターレvs鹿島アントラーズ

日時:7月4日(土)19:00~

視聴方法:PC版・スマートフォンブラウザ版「スポーツナビ」、「スポーツナビ」アプリ(iOS版、Android版)

※第3節以降も定期的に無料配信を行う予定

■「THIS IS MY CLUB -FOR RESTART WITH LOVE-」概要

「DAZN Jリーグ推進委員会」が総力をあげて全56クラブに取材を実施。「THIS IS MY CLUB -FOR RESTART WITH LOVE-」と題した特別ページを公開中だ。特別ページはこちら 。

J1|最新ニュース、順位表、試合日程

▶Jリーグ観るならDAZNで。1ヶ月間無料トライアルを今すぐ始めよう

【関連記事】

● DAZNを使うなら必ず知っておきたい9つのポイント

● DAZN(ダゾーン)をテレビで見る方法7つを厳選!超簡単な視聴方法を紹介

● DAZNの2020年用・最新取扱説明書→こちらへ ┃ 料金体系→こちらへ ※

● 【簡単!】DAZNの解約・退会・再加入(一時停止)の方法を解説 ※

● DAZN番組表|直近のJリーグ放送・配信予定 ☆

● DAZN番組表|直近の海外サッカー放送・配信予定 ☆

● Jリーグの無料視聴方法|知っておくと得する4つのこと

「※」は提携サイト『 Sporting News 』の提供記事です

「☆」は提携サイト『 DAZN News 』の提供記事です